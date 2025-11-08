線上投保成趨勢 全球人壽調查主要集中傷害險、健康險

數位生活的普及，網路投保逐漸成為消費者偏好的投保管道，全球人壽最新調查顯示，近六成受訪者曾透過網路投保網站購買保單，其中多數人在投保過程中期待掌握主導權、享有更高的便利性，不再受限於必須透過專人服務的傳統模式。

全球人壽攜手國際知名市調機構益普索（Ipsos），針對18歲至50歲、具有保險需求的台灣民眾進行問卷調查，共計600位受訪者參與問卷調查，深入了解消費者在數位時代對網路投保的認知與態度。

調查顯示，在選擇網路投保商品上，民眾主要需求集中於傷害險與健康險，占比都超過半數，分別達到86%、55%。其中，促使消費者選擇網路投保的三大關鍵原因為「流程方便快速」、「可即時試算保費」以及「可獨立完成投保」，充分反映出消費者對保險自主性、投保效率與資訊透明的高度重視。

進一步分析顯示，曾瀏覽過全球人壽網路投保頁面的消費者中，有高達63.6%表示願意回訪，回訪率為業界排名第三，顯示全球人壽的網路投保平台深受消費者肯定，其投保步驟簡單快速、產品資訊充足易懂，加上操作動線順暢，成功傳遞給客戶良好的使用體驗。