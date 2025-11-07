國票金陳冠如「職場霸凌」調查報告曝光 林亮君砲轟職安法形同被架空

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國票證券副董事長陳冠如（右）涉嫌職場霸凌一事「從成立變成不成立」，台北市議員林亮君（左）批評「職安法」形同被架空。圖／取自林亮君臉書、經濟部國貿署臺灣國際專業展官網
國票證券副董事長陳冠如（右）涉嫌職場霸凌一事「從成立變成不成立」，台北市議員林亮君（左）批評「職安法」形同被架空。圖／取自林亮君臉書、經濟部國貿署臺灣國際專業展官網

身兼國票金控董事與國票證券副董事長的陳冠如，遭到稽核室同仁W檢舉職場霸凌，原本被認定「職場不法侵害成立」，審計委員會重新調查後，全盤翻案。台北市議員林亮君表示，國票證券原先是依據「職安法」進行評議，最後得到成立結論，如果公司的審計委員會專案調查小組推翻原先的結果，該法形同被架空，勞動法規的主管機關應該要有所動作。

林亮君指出，W遭到職場霸凌一案如果成功翻盤，代表金融從業人員未來不幸在公司受到不法侵害，即使一開始依照勞動法規申訴成立，最後也可能會因為母公司或是董事會相關的審計委員會，推翻原先的評議結果，這簡直就是侵害金融從業人員的勞權，勞動主管機關應該要針對法規上的缺陷做出說明，避免金融從業人員的權益受到任何損失。

據了解，去年8月陳冠如出國期間，W提交一些專業報告，陳冠如返台得知後，卻認為W別有心思而大聲斥責，雙方的關係從此越來越糟，W忍受至今年5月才向公司申訴職場霸凌，期間壓力大到導致掉髮、失眠而求醫，甚至一度留職停薪3個月在家休養。

調查報告指出，國票證券審計委員會專案調查小組一致認為，W提出的4項申訴理由，尚不足以認定陳冠如有故意濫用權勢、施壓，嚴重干預職務的獨立性；換言之，陳冠如並未構成職場不法侵害情事，國票證券將召開審計委員會進行討論。

據悉，國票證券在今年9月2日的審計委員會會議中，針對陳冠如涉嫌職場霸凌W一事討論，多數獨立董事認為原調查報告存在爭議與利益衝突疑慮，同意由審計委員會籌組專案調查小組，約2周後決議由4位外部專家，組成專案調查小組。

該份調查報告列舉W的4大申訴理由，然而，專案調查小組調查後，沒有一項理由成立。申訴理由1：W指稱，由於陳冠如不滿一宗特助聘任案的檢舉處理結果，怒斥他不適任。專案調查小組認為，陳冠如的發言重點在於檢視「W調查檢舉案過程的公正獨立性」，縱使措詞或口氣略為強烈而造成對方不快，仍難以認定構成「逾越業務上必要且合理範圍之行為」或「情節重大」。

申訴理由2：陳冠如在董事會斥責W報告為程序亂象並揚言咎責。W指控，陳冠如在董事會上提供不實資訊，誤導董事會，並指責其報告有瑕疵。專案調查小組檢視議事紀錄發現，陳冠如的發言是援引金控釐清會議的批示，指出W的報告說法是錯誤的，這屬於合理評論也是職權行使。

申訴理由3：陳冠如要求檢視W等人的適任性。W指控，證交所處置尚在申覆評估中，陳冠如即在金控董事會提出臨時動議，要求檢視他與部分同事的適任性。專案調查小組查核後認為，陳冠如是基於「陳帝生顧問聘任情事，長期未受公司內部稽核制度正視」，從而主觀上確信相關人等適任性存有疑義，屬於為了「強化公司內控議題的動機目的」的正當職權行使。

申訴理由4：陳冠如持續質疑並提出檢舉部分。W指控，陳冠如持續質疑稽核室報告、向主管機關提出檢舉，甚至在主管機關已結案後，仍在董事會上質疑相同議題並要求究責。專案調查小組也認為，陳冠如對稽核室報告的質疑屬於對「總稽核調查意見正確性」的合理評論與職權行使。

