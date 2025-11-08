台北國際金融博覽會 玉山銀秀三創新亮點

2025台北國際金融博覽會昨（7）日在世貿中心展覽一館開幕，玉山銀行以「金融遊樂園」為主題，展示三大創新亮點「Cashmallow跨國無卡提款、生成式AI、圖資料（Graph）技術防詐」。透過互動式體驗與創新科技結合提供暖心金融服務，歡迎民眾即日起至9日現場參觀瞭解玉山多元智能應用的金融服務。

玉山銀行推出國內金融業首創的「Cashmallow跨國無卡提款」服務，玉山存款戶可透過行動銀行App預約跨國提款，於泰國指定合作銀行（泰國匯商銀行SCB）ATM依指示操作，掃描QR Code後即可提領泰銖現鈔，提供無需實體金融卡的便利體驗。泰國為玉山海外首站推出無卡提款服務的國家，泰國匯商銀行ATM遍布機場、飯店及觀光區等熱門地點。玉山將持續拓展更多國家據點，滿足顧客跨境金融與旅遊需求。

今年玉山結合生成式AI技術領先推出「投資i-chat」及「AI房貸顧問」，顧客可在「未來科技城」展區實際體驗玉山最新AI金融應用。投資i-chat整合玉山投資研究中心的專業市場投資觀點與即時搜尋的市場資訊，透過生成式AI問答互動，判斷顧客屬性提供即時易懂的金融市場分析。AI房貸顧問則運用Google Gemini模型與搜尋技術，整合分析資訊後以對話式互動即時回應各種房貸相關問題諮詢。特定玉山房貸顧客如有增貸意願，最快只要確認三項資訊即可進行一鍵申請，縮短約九成資料填寫時間。

面對詐騙手法日新月異，玉山發展出全方位「玉守防詐藍圖」，以圖資料技術分析可疑金流，強化從事前預警、事中攔截到事後追蹤的全流程防護，大幅提升防詐效率。本次展區透過「金流探險遊戲」互動體驗，讓民眾直觀了解防詐科技運作模式，認識詐騙金流樣態與警示帳戶識別。

玉山長期投入金融創新與數位轉型，屢獲國際大獎肯定，包括連續五年榮獲《富比士》「台灣最佳銀行」，今年更榮獲Retail Banker International亞太區評比「年度最佳數位銀行獎」、Euromoney「台灣最佳顧客體驗獎」、IDC「亞太區智能銀行領導者」等國際獎項肯定。玉山將持續打造最新技術及創新服務，提供顧客更美好金融體驗。