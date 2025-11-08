台北國際金融博覽會 中信 AI 信用卡秘書吸睛

2025台北國際金融博覽會昨（7）日盛大開展，中信金控（2891）以「智能引領 打造金融新航線」為主軸，展示銀行、人壽、證券、投信等子公司共十項創新金融應用。

其中，又以業界首創的「AI信用卡秘書」最為吸睛，透過應用生成式人工智慧，依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略，系統會比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認，現場吸引民眾踴躍互動體驗，迴響熱烈。

金管會主委彭金隆也特別蒞臨中國信託展區指導，並體驗中國信託首創「AI信用卡秘書」多項亮點服務，由中信銀行董事長陳佳文親自接待。中信銀行總經理楊銘祥表示，中國信託從智能科技、場景拓展到數位創新，致力提供便捷且有溫度的數位服務，不僅全面升級客戶體驗，同時守護客戶資產，「對中國信託來說，科技不只是創新，更是守護每一個家庭的承諾。」

中信銀行也重磅展出全新升級的「AI智能防詐ATM」，結合AI影像分析與多重安全機制，即時偵測使用者是否以口罩、安全帽等物品遮掩臉部，並自動跳出警示頁面提醒移除遮蔽物；若鏡頭辨識到多張臉孔或可疑行為，將即時提醒並提供「鎖定帳戶」、「調降限額」、「啟動警鈴」等安全選項，強化ATM的防護機制，中信銀行預計今年底前將陸續導入逾500台具備AI智能辨識技術的ATM。

台灣人壽也展出「AI業務員－科技阿龍」，結合AI影像辨識與互動體驗，只需拍照上傳即可依外貌特徵與客戶人生階段及未來目標，生成專屬保險組合建議；中國信託證券「中信亮點App」的「智能投手」，專為解決投資人無暇盯盤、難以及時執行停損停利的問題而設計。

中國信託投信則以「中信ETF大聯盟」為主題參展，展示多元主題商品及完整的風險控管機制，幫助投資人掌握AI浪潮下的產業成長商機。