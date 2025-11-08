金融大咖看AI不會泡沫化 認為長期趨勢向上

經濟日報／ 記者戴玉翔葉佳華／台北報導
展望明年，台新新光金控總經理林維俊、國泰投信總經理張雍川、台企銀總經理李國忠7日紛紛表示看好AI前景，不認為會出現「泡沫化」，並且對台灣明年景氣抱持「審慎樂觀」看待。（路透）
展望明年，台新新光金控總經理林維俊、國泰投信總經理張雍川、台企銀總經理李國忠7日紛紛表示看好AI前景，不認為會出現「泡沫化」，並且對台灣明年景氣抱持「審慎樂觀」看待。（路透）

美國對等關稅讓全球供應鏈洗牌，外界持續關注台美雙方談判進度，而近期市場對於「AI泡沫化」疑慮再度升高，引發金融市場震盪。展望明年，台新新光金控（2887）總經理林維俊、國泰投信總經理張雍川、台企銀總經理李國忠昨（7）日紛紛表示看好AI前景，不認為會出現「泡沫化」，並且對台灣明年景氣抱持「審慎樂觀」看待。

金融博覽會昨日登場，金管會主委彭金隆表示，過去一年金管會推動「亞洲資產管理中心」計畫時，曾遭遇不少質疑，「過去推動這麼多次不成功，這次應該也不容易」。財政部次長阮清華則指出，金融防詐是政府當前重要政策，但打詐並非一、兩家金融機構就可完成，必須透過同業之間的聯防合作，並善用AI等新興科技偵防、分享防詐資訊，為消費者財產把關。

林維俊表示，「審慎樂觀」看待，不管是內需、政府投資、外銷，這三個領域都表現很好，台灣是一個很健康的經濟體，跟全世界比起來是人人稱羨的。至於近期市場對於「AI泡沫化」疑慮再度升高，林維俊則不這麼認為，他說，從多項指標來看，比如本益比、股價營收比都還沒有泡沫化的跡象，且現在的AI是有收益的，因此還是抱持樂觀。

張雍川指出，觀察第3季財報，包括亞馬遜AWS、微軟Azure、Google Cloud與Meta，皆持續調高AI相關資本支出，顯示AI需求仍相當強勁，「因此AI泡沫化的機率應該是蠻低的」，市場如今在等待更多的AI的應用，並看到AI產生的營收獲利貢獻，只是需要一些時間才會愈來愈顯著，但AI在企業端、消費者端的普及，仍具有明確的趨勢，儘管短期進入整理，但長期還是往上的。

展望台灣明年經濟表現，張雍川分析，今年台灣在AI的出口帶動之下，經濟成長率有機會超過5.5%；加上預期美國聯準會會持續降息，在資金寬鬆的環境下，也會刺激全球的消費跟投資，因此樂觀看待。

李國忠表示，AI不只是一個應用議題，它更是一個投資，像是金融機構系統、大數據應用等都已經開始導入AI，「現階段已經回不去了，如此怎麼會泡沫？」

對於明年展望，李國忠認為，還是得看美國，以目前來看，針對川普大規模的關稅政策，美國最高法院可能會判川普敗訴，一旦成真關稅政策就會失效，隨著大陸態度放軟，預期未來關稅議題可能會比較淡化。但他提醒，產業差異非常大，高科技成長快速，但傳統產業幾乎沒有成長。

美國 總經

延伸閱讀

2025台北國際金融博覽會 中國信託AI信用卡秘書首曝光

傳輝達黃仁勳7日抵台 北士科案台新新光金估下周與北市府解約

彭金隆：鼓勵合意併購

三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

相關新聞

台幣貶破31關卡 成交量暴增至27億美元 短線弱勢格局

台股昨（7）日走跌248點，外資連續六個交易日「提款」台股，新台幣匯價昨日跌破31元整數大關，終場收在31.045元，睽...

金融大咖看AI不會泡沫化 認為長期趨勢向上

美國對等關稅讓全球供應鏈洗牌，外界持續關注台美雙方談判進度，而近期市場對於「AI泡沫化」疑慮再度升高，引發金融市場震盪。...

台北國際金融博覽會 玉山銀秀三創新亮點

2025台北國際金融博覽會昨（7）日在世貿中心展覽一館開幕，玉山銀行以「金融遊樂園」為主題，展示三大創新亮點「Cashm...

台北國際金融博覽會 中信 AI 信用卡秘書吸睛

2025台北國際金融博覽會昨（7）日盛大開展，中信金控以「智能引領　打造金融新航線」為主軸，展示銀行、人壽、證券、投信等...

十金控前十月賺2,400億元 較去年同期減少7%

國內主要金控10月獲利出爐，在前十月累計獲利部分，十家金控有七家較去年同期成長，累計十家金控前十月合計稅後盈餘達2,69...

玉山金策略長 譚宏接任

金融圈人事異動，玉山金昨（7）日宣布總經理陳茂欽卸下策略長，由麥肯錫公司大中華區辦公室合夥人譚宏接任；中信金旗下的台灣人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。