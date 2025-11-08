十金控前十月賺2,400億元 較去年同期減少7%
國內主要金控10月獲利出爐，在前十月累計獲利部分，十家金控有七家較去年同期成長，累計十家金控前十月合計稅後盈餘達2,696.4億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為2,401億元，較去年同期衰退7.6%。中信金（2891）以673.4億元，每股純益3.4元領先，元大金、兆豐金同步突破300億元，每股純益分別為2.26元及2.05元。
中信金控10月稅後純益65.8億元，累計前十月合併稅後盈餘673.4億元，創歷年同期新高，每股稅後盈餘達3.4元、子公司中信銀10月稅後純益47.3億元，前十月467.9億元，年增15%。台灣人壽受惠於台股上揚，10月稅後純益19.1億元，前十月196.5億元。
元大金10月稅後純益34.3億元，前十月獲利超過300億元達301.2億元，每股純益2.26元。元大金表示，主要受惠於台股日均量月增近5.5%，帶動證券經紀手收；銀行方面則得益於利息淨收益及財管手收。
兆豐金10月稅後純益20.7億元，比上月減少26.4%，前十月稅後純益為303.6億元，與去年同期相比年減2.42%，每股純益2.05元。兆豐金10月單月獲利比上月減少，主要原因是子公司銀行財務操作收益減少。
玉山金控10月稅後純益31.3億元，前十月累計293.3億元，創歷史新高，年增30.9%，每股純益1.81元。
永豐金控10月稅後淨利24.01億元，較上月減2.8%，前十月累計229.45億元，續創歷史同期新高年增13.5%，EPS1.72元。
第一金10月稅後純益17億元，較去年同期衰退，原因為主要子公司獲利均趨緩。前十月稅後純益為234億元，則年增3.5%，每股純益1.63元。華南金10月稅後純益為25.2億元，前十月稅後純益為224.3億元，每股純益1.61元。
凱基金10月稅後純益47.4億元，前十月累計238億元，每股純益1.37元。其中凱基人壽10月稅後純益36億元，累計128.7億元，年增逾兩倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言