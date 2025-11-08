金價收復4,000美元
美國聯準會（Fed）可望繼續降息，加上政府持續關門使投資人對美國經濟前景感到憂心，進而推升需求，帶動國際金價7日盤中收復每英兩4,000美元關卡。道富投資管理（State Street）已上修金價預測，預估金價短線上看每英兩4,500美元，明年可能進一步漲至每英兩5,000美元。
黃金現貨價格7日盤中最多上漲0.93%，報每英兩4,014.22美元，填平本周失土。儘管已從上月每英兩逾4,380美元的歷史高點拉回，金價今年來仍漲逾五成，可望寫下1979年來最佳全年表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言