金價收復4,000美元

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國聯準會（Fed）可望繼續降息，加上政府持續關門使投資人對美國經濟前景感到憂心，進而推升需求，帶動國際金價7日盤中收復每英兩4,000美元關卡。道富投資管理（State Street）已上修金價預測，預估金價短線上看每英兩4,500美元，明年可能進一步漲至每英兩5,000美元。

黃金現貨價格7日盤中最多上漲0.93%，報每英兩4,014.22美元，填平本周失土。儘管已從上月每英兩逾4,380美元的歷史高點拉回，金價今年來仍漲逾五成，可望寫下1979年來最佳全年表現。

金價 美國聯準會

延伸閱讀

國際金價動盪加劇 市場恐慌情緒驟升 專家：三大因素 牽動行情

金價飆漲...台南銀樓驚傳強盜案！歹徒噴辣椒水 敲破玻璃搜刮13兩黃金

逢低買盤搶進 金價跳水 買氣暴增1.8倍

獨／卡位機會到？國際金價大跳水 黃金交易平台買氣卻井噴

相關新聞

台幣貶破31關卡 成交量暴增至27億美元 短線弱勢格局

台股昨（7）日走跌248點，外資連續六個交易日「提款」台股，新台幣匯價昨日跌破31元整數大關，終場收在31.045元，睽...

金融大咖看AI不會泡沫化 認為長期趨勢向上

美國對等關稅讓全球供應鏈洗牌，外界持續關注台美雙方談判進度，而近期市場對於「AI泡沫化」疑慮再度升高，引發金融市場震盪。...

台北國際金融博覽會 玉山銀秀三創新亮點

2025台北國際金融博覽會昨（7）日在世貿中心展覽一館開幕，玉山銀行以「金融遊樂園」為主題，展示三大創新亮點「Cashm...

台北國際金融博覽會 中信 AI 信用卡秘書吸睛

2025台北國際金融博覽會昨（7）日盛大開展，中信金控以「智能引領　打造金融新航線」為主軸，展示銀行、人壽、證券、投信等...

十金控前十月賺2,400億元 較去年同期減少7%

國內主要金控10月獲利出爐，在前十月累計獲利部分，十家金控有七家較去年同期成長，累計十家金控前十月合計稅後盈餘達2,69...

玉山金策略長 譚宏接任

金融圈人事異動，玉山金昨（7）日宣布總經理陳茂欽卸下策略長，由麥肯錫公司大中華區辦公室合夥人譚宏接任；中信金旗下的台灣人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。