玉山金策略長 譚宏接任

金融圈人事異動，玉山金（2884）昨（7）日宣布總經理陳茂欽卸下策略長，由麥肯錫公司大中華區辦公室合夥人譚宏接任；中信金旗下的台灣人壽子公司中國信託產險，新任董座由文化大學副校長王志誠上任，原中信產險董座許東閔則轉任台壽副董。

譚宏畢業於美國維吉尼亞大學達頓商學院MBA，曾任麥肯錫公司大中華區辦公室全球董事合夥人，深耕大中華區金融策略轉型及創新相關議題。他具備豐富經驗，成功協助全球及亞洲頂尖金融集團、銀行與保險公司制定並推動策略規劃，涵蓋業務轉型、創新驅動及組織與人力資源變革等。同時，譚宏也曾發表多篇重要白皮書，包括《台灣銀行業GemAI發展大解密》、《生態圈世界的致勝之道》及《台灣公股銀行轉型之路》等，對業界發展具有深遠影響。

另外，中信金7日也公告改派子公司中國信託產物董事，由許東敏改派為文化大學副校長王志誠，並推選王志誠出任中信產物董事長；而原中信產物董事長許東敏則轉任台灣人壽副董事長。

除此之外，中信金也代子公司台灣人壽公告擬設立100%持股新加坡子公司，台灣人壽表示，將於新加坡設立Taiwan Life Singapore Pte. Ltd.（暫名），註冊資本2,000萬美元（約新台幣6億元）。

台灣人壽指出，主要考量在亞洲各國中，新加坡債券市場規模大，具債息稅負優勢、易吸引投資人，且新加坡為國際金融中心，設立與資金運用便捷、法律體系完備、政經穩定等優勢，因此選擇在此設立。