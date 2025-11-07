聽新聞
中信金前十月大賺673億 創歷年同期新高 EPS 為3.40元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中國信託金融控股公司（2891）於7日公告10月份自結盈餘，10月份單月稅後盈餘65.84億元，累計前十月合併稅後盈餘673.43億元，創下歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為3.40元。

中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行10月份存放款業務維持穩健，財富管理銷售動能強勁，單月稅後獲利47.35億元。今年以來由於放款部位提升、淨利差擴大，且財富管理業務動能強健，淨利息及手續費收入均有雙位數成長，累計前十月稅後獲利467.92億元，年增15%，再次寫下歷史新高紀錄。

子公司台灣人壽保險公司10月份因台股上揚，持續掌握市場契機，實現資本利得，單月稅後獲利19.18億元。累計前十月稅後獲利196.58億元，較去年同期下滑，主因今年以來美元匯率貶值6.2%，匯兌損失增加，而保險核心業務則持續成長，新契約保費較去年同期增加39%。

