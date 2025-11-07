快訊

HOYA BIT首亮相第三屆金博會 揭秘鏈上「風得住」技術追回百萬詐騙金

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
HOYA BIT副總經理林逸騏於金博會中，以「虛擬資產新世界：穩定幣、RWA、反詐治理的三位一體」舉行講座。圖／HOYA BIT提供
HOYA BIT副總經理林逸騏於金博會中，以「虛擬資產新世界：穩定幣、RWA、反詐治理的三位一體」舉行講座。圖／HOYA BIT提供

加密貨幣到底安不安全？來金博會找答案。第三屆「台北國際金融博覽會」於11月7日至9日在台北世貿一館盛大展開，本次盛會是金管會公布首批完成「洗錢防制登記」業者後，業界首次的大規模會師。

HOYA BIT加密貨幣交易所（禾亞數位科技）作為完成洗錢防制登記的合規平台之一，首度亮相金博會並設立實體攤位，邀請民眾親臨交流加密資產知識，現場更設有趣味互動遊戲，完成指定任務者即可獲得美元穩定幣USDT，作為第一筆投資基金。

面對台灣每年高達數百億元的詐騙財損，HOYA BIT以實際行動證明加密貨幣不是詐騙溫床，而是反詐利器。HOYA BIT副總經理林逸騏於「虛擬資產新世界：穩定幣、RWA、反詐治理的三位一體」講座中直指痛點，儘管法規逐步完善，民眾仍疑慮「加密貨幣到底安不安全？」「如果被詐騙，追得回來嗎？」

林逸騏強調，區塊鏈技術是最公開透明的金流追蹤工具，HOYA BIT以「風、得、住」三道防線，全面守護用戶從入金到提領的每一個環節，強化資產安全與風險意識：

「風」指的是系統監控，主要是透過不同交易樣態，建構完整交易異常管控系統。

「得」是即時得知異常，當風控系統被觸發時，HOYA BIT能即時攔阻可疑資金。

「住」是守住資產，HOYA BIT通過 ISO/IEC 27001國際資安認證，並採用Fireblocks國際級用戶資產分離保管架構，為用戶資產提供多層防護。

一旦經警政單位確認為詐騙案件，HOYA BIT會協助將資金返還至被害者帳戶，歸還金額更曾高達近100%，締造業界創舉。截至目前，HOYA BIT已成功協助用戶追回詐騙金額近千萬元，累計超過40件案例，單筆最高返還金額超過百萬元。

林逸騏分享，曾有受害者感動表示：「詐騙金額能追得回來已是奇蹟，沒想到可以近乎全額追回。」這也證明，只要選擇合規且重視用戶保障的交易所，資產安全與權益才能獲得真正的守護。

隨著全球金融數位化，不少機構及專業投資人將比特幣、以太幣納入資產配置之一，HOYA BIT建議台灣投資人把握趨勢，嚴選已完成金管會洗錢防制登記的合法交易所，並採取長期持有的穩健策略。

為協助投資人安心跨足加密貨幣領域，HOYA BIT在金博會展區設立互動專區，並安排專業人員協助民眾深入了解加密貨幣知識與資產安全防護機制。現場完成指定任務者，即可獲得美元穩定幣 USDT，作為第一筆啟動資金。

加密貨幣 詐騙 洗錢防制

