台北國際金融博覽會 合庫銀展出創新「寵物信託」服務

2025台北國際金融博覽會於7日至9日於臺北世界貿易中心展覽一館舉行，合作金庫銀行此次以「合庫智富先鋒」為核心，現場規劃智能投資i庫博、六大信託規劃、家族理財傳承、永續金融行動及防詐挑戰任務等主題活動，讓參觀者透過闖關遊戲，了解最新理財趨勢與防詐新知，建立民眾的守富觀念。

除了互動主題區外，合作金庫銀行亦於本次展區介紹新推出的「寵物信託」服務，透過結合「圓滿信託」、「遺囑信託」或「他益信託」方式，使寵物於委託人年邁、生病或身後仍可獲得妥善照護，強化信託服務的整合性與延續性，創新身後事務安排及寵物照護模式；另將邀請財經專家以「備好五本存摺，富足第三人生」為題，運用生活化的真實故事，帶領民眾輕鬆理解投資理財，並進一步探討運用信託制度、家族辦公室提前規劃資產，防範退休金遭詐騙，讓理財更安心。

本活動免費參加，只要於合作金庫銀行展區完成闖關活動或與可愛吉祥物Cookii合影打卡上傳FB/IG，即送限量精美小禮；此外，參加整點互動遊戲及有獎徵答，還有機會獲得保溫袋或知名球員周天成及王子維的簽名紀念品。