台北國際金融博覽會 合庫銀展出創新「寵物信託」服務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

2025台北國際金融博覽會於7日至9日於臺北世界貿易中心展覽一館舉行，合作金庫銀行此次以「合庫智富先鋒」為核心，現場規劃智能投資i庫博、六大信託規劃、家族理財傳承、永續金融行動及防詐挑戰任務等主題活動，讓參觀者透過闖關遊戲，了解最新理財趨勢與防詐新知，建立民眾的守富觀念。

除了互動主題區外，合作金庫銀行亦於本次展區介紹新推出的「寵物信託」服務，透過結合「圓滿信託」、「遺囑信託」或「他益信託」方式，使寵物於委託人年邁、生病或身後仍可獲得妥善照護，強化信託服務的整合性與延續性，創新身後事務安排及寵物照護模式；另將邀請財經專家以「備好五本存摺，富足第三人生」為題，運用生活化的真實故事，帶領民眾輕鬆理解投資理財，並進一步探討運用信託制度、家族辦公室提前規劃資產，防範退休金遭詐騙，讓理財更安心。

本活動免費參加，只要於合作金庫銀行展區完成闖關活動或與可愛吉祥物Cookii合影打卡上傳FB/IG，即送限量精美小禮；此外，參加整點互動遊戲及有獎徵答，還有機會獲得保溫袋或知名球員周天成及王子維的簽名紀念品。

寵物 合作金庫

延伸閱讀

統一證首登金融博覽會 全新 APP「統一ｅ起發」亮相

台企銀深化全民防詐教育

凱基證公平待客 連兩年績優

貢寮真理里辦防詐暨政令宣導 提升里民防詐與防疫意識

相關新聞

玉山金布局壯大版圖 新任策略長由麥肯錫合夥人譚宏擔任

玉山金控（2884）7日公告新任策略長由前麥肯錫公司大中華區辦公室合夥人譚宏擔任。譚宏畢業於美國維吉尼亞大學達頓商學院M...

2025台北國際金融博覽會 中國信託AI信用卡秘書首曝光

2025台北國際金融博覽會7日盛大開展，中國信託金融控股公司（2891）（簡稱「中信金控」）以「智能引領 打造金融新航線...

全面領先永續實踐 國泰金控奪「天下永續公民獎」金融組冠軍

全球局勢動盪、環境變化快速，永續發展已成為企業穩健經營的核心關鍵。由「天下雜誌」主辦、台灣最具公信力永續評比之一的「20...

國泰金奪「天下永續公民獎」金融組冠軍 三主軸成就企業典範

在全球局勢動盪、變化快速的環境下，永續發展已成為企業穩健經營的核心關鍵。由《天下雜誌》主辦、台灣最具公信力的永續評比之一...

熱錢流出股匯雙挫 新台幣摜破31元整數大關

市場對AI泡沫化的疑慮揮之不去，熱錢出走，台灣股匯市今天同步下殺，新台幣兌美元更是直接摜破31元整數大關，今天收盤收31...

富邦金控積極擁抱AI 組成「生成式AI應用推動團隊」

富邦金控積極擁抱人工智慧（AI），今年7月組成「生成式AI應用推動團隊」，號召富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。