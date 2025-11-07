玉山金布局壯大版圖 新任策略長由麥肯錫合夥人譚宏擔任

玉山金控（2884）7日公告新任策略長由前麥肯錫公司大中華區辦公室合夥人譚宏擔任。譚宏畢業於美國維吉尼亞大學達頓商學院MBA，曾任麥肯錫公司大中華區辦公室全球董事合夥人，深耕大中華區金融策略轉型及創新相關議題。

譚宏具備豐富經驗，成功協助全球及亞洲頂尖金融集團、銀行與保險公司制定並推動策略規劃，涵蓋業務轉型、創新驅動及組織與人力資源變革等。同時，譚宏也曾發表多篇重要白皮書，包括《台灣銀行業GemAI發展大解密》、《生態圈世界的致勝之道》及《台灣公股銀行轉型之路》等，對業界發展具有深遠影響。

原任策略長為金控總經理陳茂欽身兼，他過去參與訂定在玉山金第三個十年以及目前第四個十年發展策略大計，並在近期併購保德信投信、三商壽（2867）當中扮演主要操盤者，目前身兼玉山投信董事長及金控經濟學家。