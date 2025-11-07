台股大盤失守月線 本周成交市值縮減1.8兆、一周跌2.06％

在國際股市雜音干擾下，台股本周表現不佳，以2萬7651點收盤，失守月線，指數下跌581點，跌幅約2.06％，7日全體上市公司市值89兆4020億元，較上周減少1兆8231億元。

證交所統計，本周集中市場總成交金額為2兆8029億元，全體上市股票成交金額為2兆5911億元，股票成交周轉率為2.69％。

成交金額第一名為半導體類，占全體上市股票交易金額36.1％，第二名為電子零組件類，占比為20.59％，第三名為電腦及周邊設備類，占比為10.92％。成交量周轉率前三名：玻璃陶瓷類、電子零組件類、電器電纜類。

針對近期市場情勢，安聯投信台股團隊表示，投資人市場審視人工智慧鉅額資本支出回報前景，大型科技股回檔壓抑市場氛圍，部分強勁的經濟數據也減弱市場對於聯準會12月降息的預期，投資市場對於人工智慧（AI）股票評價面攀高的擔憂升高，美股拉回修正也影響國際股市投資情緒。