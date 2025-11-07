快訊

台股大盤失守月線 本周成交市值縮減1.8兆、一周跌2.06％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
受美股影響，台股本周回檔，月線失守。圖／聯合報系資料照片
受美股影響，台股本周回檔，月線失守。圖／聯合報系資料照片

在國際股市雜音干擾下，台股本周表現不佳，以2萬7651點收盤，失守月線，指數下跌581點，跌幅約2.06％，7日全體上市公司市值89兆4020億元，較上周減少1兆8231億元。

證交所統計，本周集中市場總成交金額為2兆8029億元，全體上市股票成交金額為2兆5911億元，股票成交周轉率為2.69％。

成交金額第一名為半導體類，占全體上市股票交易金額36.1％，第二名為電子零組件類，占比為20.59％，第三名為電腦及周邊設備類，占比為10.92％。成交量周轉率前三名：玻璃陶瓷類、電子零組件類、電器電纜類。

針對近期市場情勢，安聯投信台股團隊表示，投資人市場審視人工智慧鉅額資本支出回報前景，大型科技股回檔壓抑市場氛圍，部分強勁的經濟數據也減弱市場對於聯準會12月降息的預期，投資市場對於人工智慧（AI）股票評價面攀高的擔憂升高，美股拉回修正也影響國際股市投資情緒。

股票 台股

相關新聞

熱錢流出股匯雙挫 新台幣摜破31元整數大關

市場對AI泡沫化的疑慮揮之不去，熱錢出走，台灣股匯市今天同步下殺，新台幣兌美元更是直接摜破31元整數大關，今天收盤收31...

富邦金控積極擁抱AI 組成「生成式AI應用推動團隊」

富邦金控積極擁抱人工智慧（AI），今年7月組成「生成式AI應用推動團隊」，號召富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券...

2025台北國際金融博覽會 中國信託AI信用卡秘書首曝光

2025台北國際金融博覽會7日盛大開展，中國信託金融控股公司（2891）（簡稱「中信金控」）以「智能引領 打造金融新航線...

全面領先永續實踐 國泰金控奪「天下永續公民獎」金融組冠軍

全球局勢動盪、環境變化快速，永續發展已成為企業穩健經營的核心關鍵。由「天下雜誌」主辦、台灣最具公信力永續評比之一的「20...

國泰金奪「天下永續公民獎」金融組冠軍 三主軸成就企業典範

在全球局勢動盪、變化快速的環境下，永續發展已成為企業穩健經營的核心關鍵。由《天下雜誌》主辦、台灣最具公信力的永續評比之一...

