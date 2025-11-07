國泰金奪「天下永續公民獎」金融組冠軍 三主軸成就企業典範

在全球局勢動盪、變化快速的環境下，永續發展已成為企業穩健經營的核心關鍵。由《天下雜誌》主辦、台灣最具公信力的永續評比之一的「2025天下永續公民獎」於7日揭曉並舉辦頒獎典禮，金管會主委彭金隆親自蒞臨擔任頒獎嘉賓。國泰金控（2882）勇奪金融組冠軍，並於「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」三大面向全面領先同業，展現國泰金控以金融業永續先行者「說到做到」的決心與行動力。

國泰金控總經理李長庚出席頒獎典禮致詞時表示，「國泰金控從2011年成立CSR委員會開始一路摸索至今，定調『氣候、健康、培力』永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。而人才是永續的基礎，藉由落實員工培力、青年培力，栽培更多的永續人才，國泰金控也將繼續善用金融業的核心職能，從氣候到自然、水資源以及生物多樣性、健康等永續領域，期能持續締造一個利他、良性循環的環境，很感謝評審團看到我們的努力。」

在「氣候」面向，國泰金控持續強化風險治理機制，積極推動低碳轉型與環境永續。2024年再生能源使用量超過3,060萬度，占台灣據點總用電量26.12%，同時透過「綠色營運、綠色能源與綠色不動產」三大策略，打造低碳生態系，包括國泰人壽烏日大樓成為全台首棟淨零碳建築，並藉由「hub新型態辦公服務」協助企業落實ESG轉型。近年國泰金控亦投入自然與生物多樣性議題，攜手台灣大學等研究機構，推動生物多樣性方法學研究，並與企業進行議合，促使其採取更積極的永續行動。至2024年底，國泰金控暨子公司低碳投融資金額達新台幣3,757億元，年增13.7%。

另外，國泰世華銀行以CDP環境揭露為起點，結合「Cathay One」平台，打造企業永續轉型加速器，並邀請逾150家企業參與計畫，共有121家企業完成CDP中小企業問卷並取得環境揭露評分，填答率超過8成，其中更有110家企業為首次參與。透過教育訓練、問卷在地化、金融商品整合，協助中小企業從揭露走向行動，建立碳盤查與減碳策略，推動台灣企業接軌國際永續標準。

在「健康」面向，國泰金控善用金融業核心職能，透過保險、理財與退休方案，守護民眾財務、身心的健康。國壽以「讓健康有力於你」為主張，每年投入億元資源，推動橫跨商品、服務、平台與人才四大領域的健康促進計畫，結合保險與健康管理專業，滿足保戶多元健康需求。同時關注「心理健康」議題，於職場推動員工心理支持與幸福職場方案，倡議社會重視心理健康的重要性。

在「培力」面向，國泰金控以「Place for All」為核心理念，並以「擁抱多元 × 展現真我」策略，打造「國泰共融小鎮」，並實施「全人關懷」、「減速不脫隊」等措施，打造兼顧職涯發展與家庭照護職場環境，2024年女性育嬰留停復職後留任率達九成，員工滿意度亦創新高。國泰金控以「制度、數據、文化」三位一體思維建立動態管理人才庫、推動跨域多元歷練與主管轉型教練等人才發展制度，2024年員工平均訓練時數達211小時、績優板凳人才庫留置率98%、新進人員留置率達92%，並透過「雲世代計畫」，已培育超過120名雲端專才、取得逾200張雲端級AI相關證照，厚植組織競爭力。

在社會參與方面，國泰推動思辨教育，陪伴青年探索永續未來，結合產官學能量強化思辨力與職涯探索；亦積極防堵詐騙，守護民眾財產安全。2024年投入近2,000萬資源，舉辦1,584場活動、參與人數逾11萬人，產出139項創新提案，協助青年將思維轉化為行動。

國泰金控強調，推動永續發展要以長期視角、協作精神與創新思維，攜手多元利害關係人共同面對挑戰，主動引導並提供必要的資源與支持，落實「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神。面對氣候變遷與自然資源衝擊的雙重挑戰，國泰金控將持續強化風險治理與金融影響力，帶動產業低碳轉型，與各界攜手打造具氣候韌性的淨零未來。