快訊

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

被家寧媽告誹謗、違反個資法「不起訴確定」 Andy吐心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

熱錢流出股匯雙挫 新台幣摜破31元整數大關

中央社／ 台北7日電
新台幣示意圖。(本報資料照片)
新台幣示意圖。(本報資料照片)

市場對AI泡沫化的疑慮揮之不去，熱錢出走，台灣股匯市今天同步下殺，新台幣兌美元更是直接摜破31元整數大關，今天收盤收31.045元，貶值9.5分，續寫逾半年新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出27.05億美元的巨量。

市場憂心人工智慧（AI）相關企業估值過高，美股4大指數收黑，台積電美國存託憑證（ADR）續跌，均令台股面臨修正壓力。

台股今天開低震盪，權值股表現弱勢，終場收在27651.41點，下跌248.04點。三大法人同步賣超台股，合計賣超473.26億元，其中光是外資，賣超金額就達353.56億元。

新台幣兌美元今早以30.93元開出，而後受熱錢出走、台股下殺夾擊，緩步靠向31元整數大關，午後因外資擴大匯出力道，投信也進場敲進美元，匯價應聲摜破31元，貶勢逐步擴大，最低觸及31.046元。

外匯交易員表示，出口商原本認為可能還會在31元附近盤旋一陣子，今天上午眼見匯價已經是波段低點，積極進場拋匯，但下午看到匯價破了31元，拋匯力道略有縮手，央行也沒有強力阻貶，使得貶勢擴大，終場收在31.045元，續寫逾半年新低。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值2.96角，週線翻貶。

外匯交易員表示，近期新台幣貶勢主要是外資匯出所推動，觀察目前外資操作，應以調節為主，而不是悲觀看壞，畢竟台股已經漲了一段時間，漲多修正是可以預見的結果；照此推測，儘管外資還是會有獲利了結的匯出狀況，但新台幣上方賣壓頗重，貶破31元後，應該是走走停停，呈現緩貶格局，而不是一路下挫。

新台幣 台股

延伸閱讀

台股11月首周收黑 法人建議年底前布局聚焦中長線趨勢股

台股11月首周竟下跌581點 分析師強調要先站穩5日線否則…

台股震盪更要守紀律！009804搭台股成長契機…定期定額抓穩成長節奏

台股終止連五紅失守月線！下跌248點收27,651點、台積電收1,460元

相關新聞

熱錢流出股匯雙挫 新台幣摜破31元整數大關

市場對AI泡沫化的疑慮揮之不去，熱錢出走，台灣股匯市今天同步下殺，新台幣兌美元更是直接摜破31元整數大關，今天收盤收31...

富邦金控積極擁抱AI 組成「生成式AI應用推動團隊」

富邦金控積極擁抱人工智慧（AI），今年7月組成「生成式AI應用推動團隊」，號召富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券...

2025台北國際金融博覽會 中國信託AI信用卡秘書首曝光

2025台北國際金融博覽會7日盛大開展，中國信託金融控股公司（2891）（簡稱「中信金控」）以「智能引領 打造金融新航線...

台股大盤失守月線 本周成交市值縮減1.8兆、一周跌2.06％

在國際股市雜音干擾下，台股本周表現不佳，以2萬7651點收盤，失守月線，指數下跌581點，跌幅約2.06％，7日全體上市...

全面領先永續實踐 國泰金控奪「天下永續公民獎」金融組冠軍

全球局勢動盪、環境變化快速，永續發展已成為企業穩健經營的核心關鍵。由「天下雜誌」主辦、台灣最具公信力永續評比之一的「20...

國泰金奪「天下永續公民獎」金融組冠軍 三主軸成就企業典範

在全球局勢動盪、變化快速的環境下，永續發展已成為企業穩健經營的核心關鍵。由《天下雜誌》主辦、台灣最具公信力的永續評比之一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。