熱錢流出股匯雙挫 新台幣摜破31元整數大關
市場對AI泡沫化的疑慮揮之不去，熱錢出走，台灣股匯市今天同步下殺，新台幣兌美元更是直接摜破31元整數大關，今天收盤收31.045元，貶值9.5分，續寫逾半年新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出27.05億美元的巨量。
市場憂心人工智慧（AI）相關企業估值過高，美股4大指數收黑，台積電美國存託憑證（ADR）續跌，均令台股面臨修正壓力。
台股今天開低震盪，權值股表現弱勢，終場收在27651.41點，下跌248.04點。三大法人同步賣超台股，合計賣超473.26億元，其中光是外資，賣超金額就達353.56億元。
新台幣兌美元今早以30.93元開出，而後受熱錢出走、台股下殺夾擊，緩步靠向31元整數大關，午後因外資擴大匯出力道，投信也進場敲進美元，匯價應聲摜破31元，貶勢逐步擴大，最低觸及31.046元。
外匯交易員表示，出口商原本認為可能還會在31元附近盤旋一陣子，今天上午眼見匯價已經是波段低點，積極進場拋匯，但下午看到匯價破了31元，拋匯力道略有縮手，央行也沒有強力阻貶，使得貶勢擴大，終場收在31.045元，續寫逾半年新低。
新台幣今天同步收週線，本週累計貶值2.96角，週線翻貶。
外匯交易員表示，近期新台幣貶勢主要是外資匯出所推動，觀察目前外資操作，應以調節為主，而不是悲觀看壞，畢竟台股已經漲了一段時間，漲多修正是可以預見的結果；照此推測，儘管外資還是會有獲利了結的匯出狀況，但新台幣上方賣壓頗重，貶破31元後，應該是走走停停，呈現緩貶格局，而不是一路下挫。
