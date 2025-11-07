富邦金控積極擁抱AI 組成「生成式AI應用推動團隊」

富邦金控積極擁抱人工智慧（AI），今年7月組成「生成式AI應用推動團隊」，號召富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信五家子公司參與，至今已有近20個專案開發中，應用場景包含員工助手、各類虛擬助手及各式作業流程輔助，持續朝全員AI目標加速邁進。

富邦金控已實際落地推出「知識檢索引擎」，可彙整人壽、銀行、產險、證券4家子公司內部規範與對外商品條款、DM等文件資訊，結合NLP語意搜尋，提供同仁統一查詢入口。今年10月起，「知識檢索引擎」並可針對文件中圖片解析與搜尋，同時以生成式AI快速閱讀大量資料、摘要回答作為輔助參考，還能跨多份文件比對項目、生成表格。目前，除了子公司內部廣泛使用，並擴及前線12個營業單位應用場景，希望透過科技持續優化客服效率，提供客戶最佳數位體驗。

台北富邦銀行自2021年起建置AI智能語音客服平台，整合理財、消費金融等業務，目前全行逾八成客服由AI自動處理，顯著提升服務效率與品質。AI語音分析可將稽核從抽樣進化為普查，掌握服務品質與潛在風險，保障客戶權益。

目前，北富銀AI語音系統每月處理各類語音通話達56萬通，相當於一支約145人服務團隊；網頁文字對答服務量更高達每月90萬人次，服務滿意度達到93%。

富邦人壽在內部作業方面，升級「核保智能助理」，運用生成式AI自動摘要病歷文件，成功將單件核保時間從50分鐘縮短至25分鐘。另「AI職業代碼推薦系統」自2023年上線以來，已處理逾120萬件保單，推薦成功率達九成。

富邦產險自2023年導入AI語音技術以來，陸續推出包括語音導航、理賠查詢、保單效期查詢、文件補發、簡訊服務與智能留單六項語音自助服務功能，打造更即時、更智慧的溝通體驗。截至2025年9月，AI語音接聽比例已突破70%，每日平均減輕約31位客服人力負擔。

今年8月，富邦產險領先業界啟用「智能電訪」功能，客戶可透過AI語音自動完成網路投保、簽單要保、保單批改等法規必要電訪流程，從名單產製、語音撥打到結果註記全程自動化，服務效率與準確度全面提升。

富邦證券運用生成式AI與大型語言模型（LLM），重新建構智能客服的語意辨識與理解能力，使系統從「聽懂問題」進化為「理解需求」，實現由被動回應到主動應對的躍升。此外，富邦證券即將推出AI PRO智能交易App，內建AI投資助理，提供投資相關問答服務，還能依據投資人偏好，推送投資人感興趣的個股與投資策略等資訊。