2025台北國際金融博覽會 南山人壽強攻長壽商品服務

「2025台北國際金融博覽會」11月7日起至11月9日在台北世貿一館盛大登場。南山人壽作為永續健康領航者，在台灣邁入超高齡社會之際，以「未來 有備而來」為主題，結合AI科技、保險財務規劃、健康促進行動、失智預防體驗等，帶領民眾搶先體驗百歲人生，提醒民眾及早為自己的百歲人生作好準備，掌握長壽新紅利，讓未來有備而來。

今年是台灣正式邁入超高齡社會的第一年，如何讓每個人「好好變老」是整個社會、家庭、個人必須共同面對的課題，保險業更在其中擔任重要角色。本次展覽，南山人壽透過充滿溫度的互動式數位體驗，引領民眾思考如何應對長壽的風險，提早布局財務與健康，不只活得久，更要活得好。

南山人壽規劃五大特色展區，包含「美好人生站」、「財務規劃站」、「生活保障站」、「健康守護站」、「失智預防站」。除了展出創新商品服務成果，也邀請南山人壽「健康守護圈」合作夥伴一同參展，打造運動體驗區，透過科技儀器即時監測運動數值；此外，展覽特別設計AI模擬參觀者100歲的模樣，並展出「樂活退休規劃機」、「長照準備規劃機」，啟發民眾主動思考期望的退休與長照生活、預期的退休年齡、盤點目前財務狀況、已準備長照預備金等，幫助民眾找出適合自己的財務準備方式，及早布局理想的百歲人生。

南山人壽為國內長照險市占率第一品牌，為了滿足民眾的退休保障需求，致力完善多元商品，幫助保戶建立穩定金流並補足長照與失智保障缺口。針對民眾最關注的長照缺口，南山人壽提供多元的長照險商品幫忙補足，長照險設計除了透過「分期給付」機制，以支應長期照顧費用所需，部分商品另有提供身故保障、輕度失智給付，可強化身故以及失智保障，讓不同保障需求的民眾有多元的長期照顧保障商品選擇。

除了財務準備，保持健康更是面對長壽時代的關鍵。有鑒於生活習慣與疾病息息相關，為提升民眾的健康風險意識，南山人壽與工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」共同發布《2025永續健康白皮書》，揭示國人生活習慣趨勢調查結果，並於本次展覽開放民眾參與問答，藉此反思自我的生活習慣狀態，鼓勵民眾從日常生活中逐步累積健康資本。

然而，壽命延長不只帶來長壽紅利，也使失智症人口隨之攀升，南山人壽調查發現，失智症已超越心血管疾病成為國人最擔憂的疾病之一。南山人壽多年來持續關心國人健康及長期照護的需求，今年以「守護記憶─關懷失智症」為主題，推出系列活動，包含培訓外籍照護員，提升其對於麥得飲食(MIND Diet)的認識、攜手天主教失智老人基金會推出大腦保健操、舉辦失智關懷音樂會與回憶復刻相片展等，本次也將大腦保健操帶至展場，希望讓更多民眾了解失智症與一般老化不同，應提前注意，及早發現並及早治療，健康地邁向百歲人生。

2025台北國際金融博覽會自即日起至11月9日止，只要前往南山人壽活動攤位體驗五大展區之指定任務，即可兌換精美獎品，數量有限，送完為止。歡迎民眾一同前往體驗，擁抱更健康的生活，做好準備迎向百歲人生。