「KGI 金融特快車」金博會首航 凱基金控帶你玩轉理財新未來

2025台北國際金融博覽會7日於台北世貿一館盛大登場。凱基金控（2883）結合證券、銀行、人壽、投信等四大子公司，以「KGI金融特快車」為主題，邀請民眾搭車啟程，體驗從資產累積、風險轉嫁到財富傳承的一站式金融旅程。

凱基金控副董事長沈榮津表示，凱基金控以「ONE KGI」的整合能量與全方位理財視野，展現專屬的創新思維，同時，更以數位創新與使用者體驗出發，不僅守護每一位客戶的金融交易安全，更以帶領客戶邁向更好的未來為己任。

凱基金控展區以「創富未來車站」為設計概念，現場設有互動科技與遊戲體驗，讓理財變得既有趣又有感。從了解自己的財務性格、解鎖投資思路，到為家庭打造永續保障，凱基金控希望讓理財不只是數字成長，更成為每個人邁向理想生活的起點。

在這趟旅程中，凱基證券化身投資旅程的「智慧服務台」，現場提供民眾台股、美股新知與股利投資等策略。主打「隨身e策略」APP，全新整合「即時美股」與「股利再投資」等功能，並搭配「我要ETF投資」心法，協助投資人掌握市場脈動，輕鬆啟動股利再投資設定，放大長期複利效益，邁向富足人生。

凱基銀行變身「VIP售票中心」，推出四大主題旅程，分別有「精緻奢華旅」，專為高資產家族打造完整財富管理服務；「太空玩家行」是以全台首張結合加密貨幣回饋的「幣享卡」，帶領民眾輕鬆安全入門幣圈；「出國血拼遊」則與Thunes合作，打造便捷快速的跨境支付；「AI放心趣」則是運用AI偵測技術守護全民資產安全。凱基銀行以創新科技串聯日常理財，讓未來的便利生活，從現在的每一步開始。

當列車駛進人生不同階段，凱基人壽成為旅途的「溫暖轉運站」，以「We Share We Link」精神，陪伴每位旅客守護人生、安心前行。現場互動體驗由吉祥物「凱基阿福」帶領民眾探索保障需求，量身打造專屬的保險藍圖。凱基人壽以專業與溫暖兼具的服務，幫助民眾建構出兼顧風險防護與照護需求的完整保障，成為人生旅途最堅實的後盾。

而在「通往未來的月台」，凱基投信邀請民眾與未來的自己對話，思考長期投資與退休規畫。凱基投信今年推出「凱基雙核收息債股平衡ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（00981T），與「凱基美國Top股債平衡ETF基金」（00980T），以多元資產配置策略，展現持續創新的ETF商品，深化台灣ETF市場與國際接軌實力，陪伴投資人穩步前行，追求豐盛未來。

凱基金控強調，理財從來不是遙不可及的目標，而是生活中最實際的行動。透過「KGI金融特快車」的互動體驗與智慧展示，邀請大家一起出發，探索屬於自己的理財旅程，讓每一次啟程，都是開往更美好、更富足的未來。