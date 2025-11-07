快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

第三屆永續金融先行者聯盟成果斐然 元大金控攜五家金控助力淨零轉型

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控7日舉辦第三屆永續金融先行者聯盟成果發表會，說明聯盟承諾事項達成情形、分享淨零推動工作平台執行成果。元大金控／提供
元大金控7日舉辦第三屆永續金融先行者聯盟成果發表會，說明聯盟承諾事項達成情形、分享淨零推動工作平台執行成果。元大金控／提供

第三屆永續金融先行者聯盟7日舉辦成果發表會，由金管會分享承諾事項達成情形、六家金控分別說明淨零推動工作平台執行成果，並在金管會副主委陳彥良見證下，由本屆輪值主席元大金控（2885）正式交棒給第四屆主席第一金控（2892），象徵延續並深化聯盟影響力，為台灣淨零轉型注入不斷前進的動能。

先行者聯盟成員為中信金控（2891）、玉山金控（2884）、元大金控、第一金控、國泰金控（2882）及兆豐金控（2886）六家金控，承諾深化「綠色採購」、「資訊揭露」、「國際接軌」、「協助與推廣」及「投融資與議合」五大議題作為，籌組「淨零推動工作平台」六大工作群，在金管會及周邊單位的共同合力下，完成制定多項永續金融相關政策與工具，透過工作坊等形式，提升金融從業人員的永續發展知能，為產業淨零轉型增添動力。

元大金控總經理黃維誠表示，金融業為台灣淨零轉型重要的力量，培育永續金融人才是因應的關鍵策略之一，元大金控身為「培力與證照工作群」召集人，去(2024)年聯手證基會催生國內首張國家永續金融證照，並提供全集團同仁每人新台幣1,300元報考證照補助，截至今(2025)年9月30日，全集團逾三成員工取得永續金融基礎證照，取照人數年增逾10倍，永續金融進階證照也較去年成長近七倍。

為提升永續金融證照普及率，呼應金管會「綠色及轉型金融行動方案」，元大金控制定「金融業永續金融證照推廣指南」，藉由界定報考對象及分階段推動、設定組織層級員工持證率KPI、提供教育訓練/學習資源或補助及獎勵等作法，作為金融機構推廣員工精進永續金融相關知識、考取證照的參考。

元大金控擘劃集團2026至2030年永續發展策略藍圖，新增「永續金融的支持力量」，強化「金融業引導資金、協助企業轉型」的核心理念，共創美好未來。

元大金控 金管會 第一金控

延伸閱讀

保發中心國際保險人才培訓班 累計培育逾400學員

金管會防搶親戲碼 金控併購金融業門檻拉高

彭金隆：鼓勵合意併購

金管會納管...對中租、裕融、和潤是利多？專家：中長期有望受會降息循環

相關新聞

統一證首登金融博覽會 全新 APP「統一ｅ起發」亮相

2025台北國際金融博覽會11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場，統一證券（2855）今(2025)年首度參展，以「集點...

熱錢流出股匯雙挫 新台幣摜破31元整數大關

市場對AI泡沫化的疑慮揮之不去，熱錢出走，台灣股匯市今天同步下殺，新台幣兌美元更是直接摜破31元整數大關，今天收盤收31...

富邦金控積極擁抱AI 組成「生成式AI應用推動團隊」

富邦金控積極擁抱人工智慧（AI），今年7月組成「生成式AI應用推動團隊」，號召富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券...

國泰金控打造金融未來城 金博會展數位金融實力

2025台北國際金融博覽會7日盛大開幕，國泰金控（2882）以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司展出多項創新金...

2025台北國際金融博覽會 南山人壽強攻長壽商品服務

「2025台北國際金融博覽會」11月7日起至11月9日在台北世貿一館盛大登場。南山人壽作為永續健康領航者，在台灣邁入超高...

臺灣企銀金融博覽會攤位 邀民眾化身打詐超人拿好禮

2025台北國際金融博覽會11月7至9日在世貿一館盛大登場，臺灣企銀（2834）以「防詐X永續」為題，將攤位打造成融合趣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。