國際票券連續六年獲頒光鐸獎 落實ESG綠色永續金融

國票金控（2889）旗下子公司國際票券致力推展綠色永續金融成果卓越，獲經濟部能源署頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，成為連續六年獲獎之票券業。國票自推動綠能融資迄今，協助建置太陽光電及儲能等綠能案場總裝置容量逐年成長，持續減少碳排並有效改善氣候環境，為台灣淨零轉型貢獻一份心力。

在國票金控董事長魏啓林帶領下，國票自2013年跨入綠能融資領域，投資ESG個股及綠色債券以落實環境、社會與公司治理（ESG）責任。近年更響應「2050淨零排放」政策，擴大ESG相關融資業務，透過永續商業本票保證及承銷，協助綠能永續業者跨足貨幣市場，達到永續發展及淨零排放目標，成為推廣綠色金融之先行者。

國票總經理徐啟誠表示，積極配合政府綠能政策，承作地面型、屋頂型、水面型及漁電共生等多種太陽光電案場，且為使綠能業者在籌措資金時更加順利，針對不同類型業者提供客製化且多元的融資方式，近年更建立涵蓋儲能、地熱、風力、水力、生質能及光儲合一等再生能源專案融資SOP，積極爭取主辦及參加聯貸融資，優異的成果使國票再度獲得光鐸獎之肯定。

國票金控表示，作為綠能融資先驅，對於永續金融發展不遺餘力，自2022年起自願遵循責任銀行 (PRB) 及責任投資原則 (PRI)，更於2023年4月簽署成為氣候相關財務揭露 (TCFD) 支持者，力挺2050淨零碳排。集團除訂定內部溫室氣體減量目標外，亦簽署科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 承諾，並於2024年加入PCAF碳核算金融聯盟。未來，國票金將持續發揮金融影響力，展現邁步永續之決心，與全球企業共同實踐淨零排放的目標。