快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

凱基金控助地方創生發光 推動在地品牌走進Pinkoi瘋設祭

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
凱基金控推動在地品牌走進Pinkoi瘋設祭，凱基金控永續長賴俐臻(圖中)與「地方創生行動家+」團隊，共同展示結合創意與設計美學作品，讓世界看見台灣土地的創新力量。圖／凱基金控提供
凱基金控推動在地品牌走進Pinkoi瘋設祭，凱基金控永續長賴俐臻(圖中)與「地方創生行動家+」團隊，共同展示結合創意與設計美學作品，讓世界看見台灣土地的創新力量。圖／凱基金控提供

凱基金控（2883）實踐企業永續承諾，攜手「地方創生行動家+」合作夥伴，共同前進亞洲最大設計市集Pinkoi Design Fest瘋設祭，以設計為語言、以創意為橋梁，讓源自土地的創新力量走進城市、走向國際。

Pinkoi Design Fest瘋設祭7日起至9日，一連三天在台北圓山花博公園爭艷館盛大登場。今年以「星球漫行」為主題，邀集來自台灣、香港、日本、韓國、泰國、澳洲六地共530個品牌，涵蓋潮流服飾、陶盤器皿、手工飲品等多元創作，邀請民眾漫遊設計宇宙，感受創意星球的無限魅力。

在這場設計盛典中，凱基金控與三組「地方創生行動家+」合作團隊共同展出，包括彰化「耍廢工廠」、嘉義「茉莉手作坊」以及高雄「橋仔頭白屋」，呈現融合在地文化與永續理念的設計作品，透過實體通路與消費者面對面交流，讓地方品牌發光，也讓世界看見台灣土地的溫度與創新力量。

來自彰化芳苑的「耍廢工廠」以廢棄蛋殼再生技術為核心，開發具抗菌功能的蛋殼再生材料，應用於藝術塗料、建築建材及生活產品中，為農業廢棄物開啟全新循環商機。本次展出以蛋殼製成的擴香石、花器、彰化迷因紙膠帶組合，以及「風灣的船x日常經典」水餃包，展現地方創生如何結合環保創新與設計美學，打造具故事性的生活選物。

誕生於嘉義的「茉莉手作坊」秉持「手作能傳遞心意，也能承載文化」理念，由二度就業的中高齡職人媽媽，以針線縫出嘉義的故事。從宮廟文化到城鄉風景，他們以布藝作品與手作體驗，溫柔訴說地方記憶。本次推出文創提袋、布藝吊飾等系列商品，讓民眾在日常小物中感受嘉義的文化底蘊。

「橋仔頭白屋」團隊則結合文化藝術專業與地方青年能量，活化擁有百年歷史的高雄橋仔頭糖廠，讓老空間轉化為藝術展演及創業基地。本次展出「白屋藝術選物」及「后土祭系列商品」，包括豐土拾味禮盒、白屋土地香、狛犬御神籤、與神同行禮盒、與限定籤詩扭蛋等，讓設計愛好者重新體會高雄在地的創意詮釋。

凱基金控指出，地方創生的本質是以人為本，與土地共好，而設計正是最具感染力的媒介，透過參與設計市集展，不只協助在地品牌擴展能見度，更是促進地方文化、創意產業與社會永續的實質行動，凱基金控將持續以金融力量為支點，連結地方、激發創新，推動台灣地方創生的永續發展。

凱基金 藝術

延伸閱讀

靈鷲山籌建嘉義講堂 慈善音樂會特色市集16日登場

Pinkoi瘋設祭10周年 這3天來花博可與文創插畫家面對面

國3南下嘉義路段嚴重車禍 貨車頭撞爛2人OHCA、1人傷

搶搭雙11購物節！嘉義行政分署拍賣查扣大貨車 變賣查封物

相關新聞

統一證首登金融博覽會 全新 APP「統一ｅ起發」亮相

2025台北國際金融博覽會11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場，統一證券（2855）今(2025)年首度參展，以「集點...

前行政院長陳冲撰文追憶「新台幣之父」 稱新台幣改革是必要條件

前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲7日發布一篇《經濟新台幣 軍事古寧頭》文章，追憶「新台幣之父」嚴家淦，內文提...

國泰金控打造金融未來城 金博會展數位金融實力

「2025台北國際金融博覽會」7日盛大開幕，國泰金控（2882）以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司展出多項創...

國際票券連續六年獲頒光鐸獎 落實ESG綠色永續金融

國票金控（2889）旗下子公司國際票券致力推展綠色永續金融成果卓越，獲經濟部能源署頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，成為連...

新台幣貶破31元 終場下挫9.5分

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤貶破31元關卡，收31.045元，貶9.5分，成交金額17.88億美元

凱基金控助地方創生發光 推動在地品牌走進Pinkoi瘋設祭

凱基金控（2883）實踐企業永續承諾，攜手「地方創生行動家+」合作夥伴，共同前進亞洲最大設計市集Pinkoi Desig...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。