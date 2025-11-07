王道銀行新推出樂作創益認同卡 讓每一筆消費都能發揮善的影響力

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

王道銀行（2897）7日攜手台灣樂作創益協會推出「樂作創益認同卡」，自即日起至2025年12月31日，卡友持樂作創益認同卡刷卡一般消費，除可享國內外不限通路且無上限的0.8%現金回饋外，王道銀行另將提撥消費金額的0.2%捐贈予台灣樂作創益協會，讓每一筆消費都能發揮善的影響力。自即日起至2026年3月31日止，持樂作創益認同卡刷卡捐款和消費達指定金額還可獲得限量好禮。

王道銀行表示，秉持著利他圓己的企業精神，自2018年起打造多元化的公益認同卡平台，每年持續與不同的公益團體合作推出公益認同卡，藉此擴展公益認同卡平台的社會影響力，包括陪伴弱勢學童課後學習的「米樂谷扶助學童認同卡」、支持推動學習資源平等的「均一教育認同卡」、支持性別多元平等的「彩虹認同卡」、關懷流浪貓狗的「浪浪認同卡」、關注流浪犬議題的「相信動物卡」、關心喜憨兒福利的「喜憨兒認同卡」、支持長照服務的「伊甸基金會認同卡」，以及其他關懷社會議題與弱勢族群的公益認同卡等，迄今共已推出十多張公益認同卡。

公益認同卡卡友於國內外刷卡，除了可享不限通路一般消費金額0.8%現金回饋無上限之外，王道銀行還將提撥一般消費金額0.2%之回饋金捐助該認同卡合作的公益團體，讓消費者透過日常刷卡即可行善。

王道銀行今推出的樂作創益認同卡合作公益團體為台灣樂作創益協會，該協會自2018年成立以來，即透過創新且多元的培訓方式，打造身障成人的專業學習場域，協助他們朝向可自立生活的目標邁進，近年更拓展關懷面向至失智家庭支持與兒少發展關懷。樂作創益認同卡卡面即以象徵台灣樂作創益協會六大關懷族群的吉祥物為主角，包括「樂寶」代表心智障礙者、「樂心」代表弱勢兒少、「樂咖」代表獨居長輩、「樂活」代表失智長輩、「樂爆」代表腦性麻痺者、「樂包」代表自閉症者等，藉以鼓勵與支持此六大關懷對象。

除了推出樂作創益認同卡，王道銀行今亦攜手台灣樂作創益協會推出「樂作有你·愛不孤單」回饋活動，自即日起至2026年3月31日止，透過王道銀行官網專屬連結，線上刷樂作創益認同卡捐款予台灣樂作創益協會，單筆捐款金額達新台幣6,000元，可獲得限量暖心開運鹽燈乙組；如完成刷卡捐款之卡友，於前述活動期間內，至任一通路刷樂作創益認同卡一般消費，累積刷卡金額達新台幣2,888元，還可獲得限量隨身托特包乙個。

消費 王道銀行 刷卡

