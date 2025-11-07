快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山金併三商壽未即時澄清 證交所開罰20萬元違約金

中央社／ 台北7日電
玉山金與三商壽董事會5日通過雙方合意併購，玉山金控財務長程國榮（左起）、總經理陳茂欽、董事長黃男州與三商人壽董事長翁肇喜、副董事長許瀞心、總經理陳宏昇晚間主持聯合記者會。中央社
玉山金與三商壽董事會5日通過雙方合意併購，玉山金控財務長程國榮（左起）、總經理陳茂欽、董事長黃男州與三商人壽董事長翁肇喜、副董事長許瀞心、總經理陳宏昇晚間主持聯合記者會。中央社

玉山金併購三商美邦人壽保險公司拍板定案，過程中資訊揭露引發討論。台灣證券交易所今天公告，對玉山金違反重大訊息規定，處以新台幣20萬元違約金。

根據證交所公告表示，媒體自10月24日至27日，陸續報導玉山金參與投標三商美邦人壽保險公司的出價條件等內容，而玉山金有價證券價格於10月27日開盤後即有顯著波動，當日股價受媒體報導影響甚為明顯。

依證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定，玉山金應於發現報導內容有足以影響上市有價證券行情之情事，立即輸入重大訊息說明，且至遲不得逾發現後2小時；玉山金至10月27日收盤前，並未依規定即時澄清媒體報導，已違反規定，證交所對此處以違約金20萬元，並函知玉山金之後應確實依規定辦理。

玉山金 證交所 三商美邦人壽

延伸閱讀

彭金隆：鼓勵合意併購

業界：三商壽資金缺口 考驗玉山金經營

三商壽誰入玉山董事會？董座：翁陳兩家不一定要當 嫁你一定對你好

玉山金併購三商壽成定局 用0.2486股玉山金換1股三商壽

相關新聞

統一證首登金融博覽會 全新 APP「統一ｅ起發」亮相

2025台北國際金融博覽會11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場，統一證券（2855）今(2025)年首度參展，以「集點...

前行政院長陳冲撰文追憶「新台幣之父」 稱新台幣改革是必要條件

前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲7日發布一篇《經濟新台幣 軍事古寧頭》文章，追憶「新台幣之父」嚴家淦，內文提...

國泰金控打造金融未來城 金博會展數位金融實力

「2025台北國際金融博覽會」7日盛大開幕，國泰金控（2882）以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司展出多項創...

國際票券連續六年獲頒光鐸獎 落實ESG綠色永續金融

國票金控（2889）旗下子公司國際票券致力推展綠色永續金融成果卓越，獲經濟部能源署頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，成為連...

新台幣貶破31元 終場下挫9.5分

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤貶破31元關卡，收31.045元，貶9.5分，成交金額17.88億美元

凱基金控助地方創生發光 推動在地品牌走進Pinkoi瘋設祭

凱基金控（2883）實踐企業永續承諾，攜手「地方創生行動家+」合作夥伴，共同前進亞洲最大設計市集Pinkoi Desig...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。