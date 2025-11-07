統一證首登金融博覽會 全新 APP「統一ｅ起發」亮相

2025台北國際金融博覽會11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場，統一證券（2855）今(2025)年首度參展，以「集點生活家，統一ｅ起發」為主題亮相，結合AI智慧科技、理財體驗與防詐教育，打造全民參與的互動理財新體驗，展現「投資×生活」的數位金融新樣貌。

統一證券近年持續深化數位轉型，積極串聯統一企業集團生活圈，推出多項整合OPENPOINT點數機制的創新服務，推動理財與日常消費的連結。金融博覽會現場搶先公開全新行動交易平台「統一ｅ起發」APP，主打可自訂首頁排序、多元看盤介面、多種自選版型切換等個人化體驗，並具備即時洗價損益、一頁掌握交易狀況、帳務損益雙版呈現等高效交易功能，全面升級投資便利性。

展區規劃五大主題：「ｅ起發APP」、「ETF速配所」、「期貨交易模擬」、「詐騙雷達」與「統一生活射擊王」，將金融知識轉化為遊戲體驗，讓民眾在互動中學理財、懂防詐、玩投資。活動期間更邀請多位分析師登台分享市場趨勢，並安排統一獅啦啦隊瑟七與7-ELEVEN OPEN將登場互動。現場完成闖關集點即可參加每日扭蛋抽獎活動，有機會抽中iPhone 17 Pro等豐富獎項，吸引眾多投資新手與家庭觀眾熱情參與。

統一證券以數位創新為核心，打造「投資 × 生活」一站式理財體驗。透過統一生活圈與OPENPOINT生態系的整合，消費者在超商買咖啡、超市消費的同時，點數也能轉換為投資回饋，實現「消費即投資、投資賺消費」的嶄新理財模式。未來統一證券將持續推出更多便利、智能且具回饋性的數位服務，讓投資更聰明、生活更有感。