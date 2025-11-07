快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

聽新聞
0:00 / 0:00

統一證首登金融博覽會 全新 APP「統一ｅ起發」亮相

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一證券首度登場金融博覽會活動，統一證券董事長林寬成（左三）、統一證券總經理楊凱智（右三）、統一投信總經理董永寬（左二）、統一期貨董事長黃奕銘（右二）、統一期貨總經理吳皇旗（左一）、統一投顧總經理廖婉婷（右一）。統一證券／提供
統一證券首度登場金融博覽會活動，統一證券董事長林寬成（左三）、統一證券總經理楊凱智（右三）、統一投信總經理董永寬（左二）、統一期貨董事長黃奕銘（右二）、統一期貨總經理吳皇旗（左一）、統一投顧總經理廖婉婷（右一）。統一證券／提供

2025台北國際金融博覽會11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場，統一證券（2855）今(2025)年首度參展，以「集點生活家，統一ｅ起發」為主題亮相，結合AI智慧科技、理財體驗與防詐教育，打造全民參與的互動理財新體驗，展現「投資×生活」的數位金融新樣貌。

統一證券近年持續深化數位轉型，積極串聯統一企業集團生活圈，推出多項整合OPENPOINT點數機制的創新服務，推動理財與日常消費的連結。金融博覽會現場搶先公開全新行動交易平台「統一ｅ起發」APP，主打可自訂首頁排序、多元看盤介面、多種自選版型切換等個人化體驗，並具備即時洗價損益、一頁掌握交易狀況、帳務損益雙版呈現等高效交易功能，全面升級投資便利性。

展區規劃五大主題：「ｅ起發APP」、「ETF速配所」、「期貨交易模擬」、「詐騙雷達」與「統一生活射擊王」，將金融知識轉化為遊戲體驗，讓民眾在互動中學理財、懂防詐、玩投資。活動期間更邀請多位分析師登台分享市場趨勢，並安排統一獅啦啦隊瑟七與7-ELEVEN OPEN將登場互動。現場完成闖關集點即可參加每日扭蛋抽獎活動，有機會抽中iPhone 17 Pro等豐富獎項，吸引眾多投資新手與家庭觀眾熱情參與。

統一證券以數位創新為核心，打造「投資 × 生活」一站式理財體驗。透過統一生活圈與OPENPOINT生態系的整合，消費者在超商買咖啡、超市消費的同時，點數也能轉換為投資回饋，實現「消費即投資、投資賺消費」的嶄新理財模式。未來統一證券將持續推出更多便利、智能且具回饋性的數位服務，讓投資更聰明、生活更有感。

數位金融 消費

延伸閱讀

刑事局與將來銀行合作反詐 守護民眾荷包

台企銀深化全民防詐教育

凱基證公平待客 連兩年績優

統一第3季每股純益1.06元 本業穩健成長

相關新聞

統一證首登金融博覽會 全新 APP「統一ｅ起發」亮相

2025台北國際金融博覽會11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場，統一證券（2855）今(2025)年首度參展，以「集點...

前行政院長陳冲撰文追憶「新台幣之父」 稱新台幣改革是必要條件

前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲7日發布一篇《經濟新台幣 軍事古寧頭》文章，追憶「新台幣之父」嚴家淦，內文提...

國泰金控打造金融未來城 金博會展數位金融實力

「2025台北國際金融博覽會」7日盛大開幕，國泰金控（2882）以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司展出多項創...

國際票券連續六年獲頒光鐸獎 落實ESG綠色永續金融

國票金控（2889）旗下子公司國際票券致力推展綠色永續金融成果卓越，獲經濟部能源署頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，成為連...

新台幣貶破31元 終場下挫9.5分

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤貶破31元關卡，收31.045元，貶9.5分，成交金額17.88億美元

凱基金控助地方創生發光 推動在地品牌走進Pinkoi瘋設祭

凱基金控（2883）實踐企業永續承諾，攜手「地方創生行動家+」合作夥伴，共同前進亞洲最大設計市集Pinkoi Desig...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。