台北金融博覽會導入AI創新 信用卡秘書防詐ATM吸睛

台北國際金融博覽會今天登場，金融業積極導入AI人工智慧應用，像是AI信用卡秘書，可分析個人化消費狀況並給予建議，保險業也推出全新數位平台，一次快速掌握保障，防詐ATM也導入AI持續進化，對用戶戴口罩或辨識到多張臉孔等行為，也提供警示。

2025台北國際金融博覽會今天起為期3天在台北世貿一館展出，多家金融業者展示數位金融創新成果，吸引不少民眾到場參觀，現場氣氛相當熱烈，可以看出金融業從過去智能客服應用AI之外，也慢慢有更多消費者會親自接觸到的AI應用實例。

中信銀行總經理楊銘祥指出，銀行觀察用戶需求，這次首次展示AI信用卡秘書功能，可以分析消費金額，也有刷卡安全提醒；中信銀AI智能防詐ATM結合AI影像分析與多重安全機制，偵測是否有口罩遮掩臉部等，並跳出警示頁面提醒移除遮蔽物，預計年底前導入逾500台具備AI智能辨識技術的ATM。

中信銀行也攜手同業打造首創跨行金流履歷安全網，透過模型結合財金公司資料，掃描異常資金流動，讓金融業可以跨機構聯防，快速辨識可疑帳戶，攔阻詐騙金流。

國泰金控也攜手5大子公司展示創新金融服務，像是國泰人壽全新數位平台「保險視圖」，保戶可全面掌握保障內容，解決過去保單資訊分散、不易查詢的痛點；國泰世華銀行「升級版智能助理阿發」今年也導入生成式AI，透過口語用詞提問，也能精確掌握重點回覆資訊。

富邦金控推出「知識檢索引擎」，彙整人壽、銀行、產險、證券4家子公司內部規範與對外商品條款、DM等文件資訊，以利內部人員查詢使用。另外，富邦人壽導入核保智能助理，把單件核保時間從50分鐘縮至25分鐘，並持續研發生成式AI應用；北富銀自2021年起建置AI智能語音客服平台，目前全行逾8成客服由AI自動處理。

台新新光金以金融防詐、退休理財、永續金融3大主題為主軸，讓參與者配戴AR（擴增實境）眼鏡進入虛實整合的理財世界完成任務，並透過真實案例與遊戲機制，讓民眾學習防詐知識，同時展示全新改版與兌點功能，並鼓勵民眾以點數參與綠色消費，實踐永續生活。

玉山金打造金融遊樂區、未來科技城、遊園旅客中心3大展區，透過最新AI技術，提供民眾客製化投資建議及防詐機制，並將行動銀行、外匯、信用卡等數位服務轉化為互動遊戲，讓民眾掌握數位金融小知識。

永豐金則以宇宙概念發想，結合動態光影與多屏互動裝置，營造未來感體驗氛圍，展區涵蓋綠色整合性信託及ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續投資、資安與防詐、多項科技創新產品與服務、退休理財與資產配置等，展現以科技與創新並行的金融新視野。