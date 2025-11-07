快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

台北金融博覽會導入AI創新 信用卡秘書防詐ATM吸睛

中央社／ 台北7日電
2025台北國際金融博覽會於7日起為期3天在台北世貿一館展出，多家金融業者展示數位金融轉型成果，吸引不少民眾到場參觀。中央社
2025台北國際金融博覽會於7日起為期3天在台北世貿一館展出，多家金融業者展示數位金融轉型成果，吸引不少民眾到場參觀。中央社

台北國際金融博覽會今天登場，金融業積極導入AI人工智慧應用，像是AI信用卡秘書，可分析個人化消費狀況並給予建議，保險業也推出全新數位平台，一次快速掌握保障，防詐ATM也導入AI持續進化，對用戶戴口罩或辨識到多張臉孔等行為，也提供警示。

2025台北國際金融博覽會今天起為期3天在台北世貿一館展出，多家金融業者展示數位金融創新成果，吸引不少民眾到場參觀，現場氣氛相當熱烈，可以看出金融業從過去智能客服應用AI之外，也慢慢有更多消費者會親自接觸到的AI應用實例。

中信銀行總經理楊銘祥指出，銀行觀察用戶需求，這次首次展示AI信用卡秘書功能，可以分析消費金額，也有刷卡安全提醒；中信銀AI智能防詐ATM結合AI影像分析與多重安全機制，偵測是否有口罩遮掩臉部等，並跳出警示頁面提醒移除遮蔽物，預計年底前導入逾500台具備AI智能辨識技術的ATM。

中信銀行也攜手同業打造首創跨行金流履歷安全網，透過模型結合財金公司資料，掃描異常資金流動，讓金融業可以跨機構聯防，快速辨識可疑帳戶，攔阻詐騙金流。

國泰金控也攜手5大子公司展示創新金融服務，像是國泰人壽全新數位平台「保險視圖」，保戶可全面掌握保障內容，解決過去保單資訊分散、不易查詢的痛點；國泰世華銀行「升級版智能助理阿發」今年也導入生成式AI，透過口語用詞提問，也能精確掌握重點回覆資訊。

富邦金控推出「知識檢索引擎」，彙整人壽、銀行、產險、證券4家子公司內部規範與對外商品條款、DM等文件資訊，以利內部人員查詢使用。另外，富邦人壽導入核保智能助理，把單件核保時間從50分鐘縮至25分鐘，並持續研發生成式AI應用；北富銀自2021年起建置AI智能語音客服平台，目前全行逾8成客服由AI自動處理。

台新新光金以金融防詐、退休理財、永續金融3大主題為主軸，讓參與者配戴AR（擴增實境）眼鏡進入虛實整合的理財世界完成任務，並透過真實案例與遊戲機制，讓民眾學習防詐知識，同時展示全新改版與兌點功能，並鼓勵民眾以點數參與綠色消費，實踐永續生活。

玉山金打造金融遊樂區、未來科技城、遊園旅客中心3大展區，透過最新AI技術，提供民眾客製化投資建議及防詐機制，並將行動銀行、外匯、信用卡等數位服務轉化為互動遊戲，讓民眾掌握數位金融小知識。

永豐金則以宇宙概念發想，結合動態光影與多屏互動裝置，營造未來感體驗氛圍，展區涵蓋綠色整合性信託及ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續投資、資安與防詐、多項科技創新產品與服務、退休理財與資產配置等，展現以科技與創新並行的金融新視野。

AI 中信銀行 數位金融

延伸閱讀

台新新光金參展金融博覽會 從AI防詐到AR退休體驗 造全齡金融生活藍圖

刑事局與將來銀行合作反詐 守護民眾荷包

台企銀深化全民防詐教育

凱基證公平待客 連兩年績優

相關新聞

統一證首登金融博覽會 全新 APP「統一ｅ起發」亮相

2025台北國際金融博覽會11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場，統一證券（2855）今(2025)年首度參展，以「集點...

前行政院長陳冲撰文追憶「新台幣之父」 稱新台幣改革是必要條件

前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲7日發布一篇《經濟新台幣 軍事古寧頭》文章，追憶「新台幣之父」嚴家淦，內文提...

國泰金控打造金融未來城 金博會展數位金融實力

「2025台北國際金融博覽會」7日盛大開幕，國泰金控（2882）以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司展出多項創...

國際票券連續六年獲頒光鐸獎 落實ESG綠色永續金融

國票金控（2889）旗下子公司國際票券致力推展綠色永續金融成果卓越，獲經濟部能源署頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，成為連...

新台幣貶破31元 終場下挫9.5分

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤貶破31元關卡，收31.045元，貶9.5分，成交金額17.88億美元

凱基金控助地方創生發光 推動在地品牌走進Pinkoi瘋設祭

凱基金控（2883）實踐企業永續承諾，攜手「地方創生行動家+」合作夥伴，共同前進亞洲最大設計市集Pinkoi Desig...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。