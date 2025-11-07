財金公司參展金融博覽會 數位券、乘車碼五大展區掌握金融科技潮流

2025台北國際金融博覽會於11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場，財金公司攜手刑事警察局，以及臺灣銀行、合作金庫、上海商銀、臺灣企銀、農金資訊、中華郵政、元大銀行、國泰世華、台新銀行、中國信託、一卡通、全盈支付、愛金卡、歐付寶等14家銀行及電支機構，共同打造五大主題展區，從「數位金流平台」發放數位券及現金、「TWQR數位支付」與「TWQR乘車碼」拓展行動生活場景，到「金融阻詐聯防平台」強化阻詐及「金融Fast-ID」身分驗證機制，全面勾勒出安全、普惠且便捷的數位金融新生活。

亮點一、不只發現金也發券！「數位金流平台」全民再+1

普發一萬元現金上路，財金公司在中央銀行指導下，建置「數位公共建設金流平台」，打造更便捷、更透明的數位補助與支付環境，延續「全民普發6,000 元」的成功經驗，今年也再度配合政府推出「全民+1 政府相挺」普發10,000元現金，真金白銀直送國人荷包，民眾只要透過政府指定之五項通路即可完成領取，讓金融科技真正走入生活。

此外，「數位金流平台」也支援政府數位券的發放、撥款與清算作業，讓民眾透過熟悉的銀行APP就能完成數位券「登記、領取、使用」一條龍服務；今年已成功支援客委會發放「客家幣」數位券，更同步展現「款券合用」、「TWQR通路共享」等創新應用，從現金補助到數位券領取一次到位，展現數位金流平台「發錢、發券，一樣快又順」的服務。此外，國泰世華銀行、台新銀行及中國信託也響應數位券活動，現場完成ATM「無卡提款」或「跨行身分核驗」體驗，即可獲50元加碼數位券，可至全台數位券適用店家進行購物折抵。

亮點二、「TWQR」幫你一掃所有煩惱！攜手產業走跳國內外

財金公司整合銀行與電支體系，打造「TWQR」作為QR Code共通標準，讓民眾再也不必為結帳櫃檯上密密麻麻的QR Code立牌搞得頭昏眼花；不僅如此，國內外攏「碼」欸通，全台目前支援店家已突破41萬家，更延伸至韓國四大超商、免稅店、咖啡品牌與愛寶樂園等32萬家商店，為持續推動跨境支付生態圈，「TWQR」將拓展版圖讓國外的支付錢包在國內「TWQR」商店消費，為觀光產業挹注新動能。今年展區特別邀請10月1日正式成立的電子支付商業同業公會與多家電支業者共同參展，展現產業團結與共榮新氣象。

即日起至2025年12月31日止，只要使用「TWQR」到韓國購物(限金融卡/帳戶功能)，就能獲得15%超高額回饋！在免稅店消費滿額還能額外加碼送5%，超殺回饋千萬別錯過。

亮點三、手機變車票！「TWQR乘車碼」一碼全台走透透

「TWQR」除購物支付外，更照顧到交通便利，延伸自「TWQR」支付標準的「TWQR乘車碼」，讓民眾的手機搖身變車票，使用慣用的金融APP即可輕鬆掃碼乘車通行全台。目前已支援高雄捷運、輕軌、台中捷運、新北輕軌、多縣市公車與渡輪，台北捷運也即將在2026年1月支援TWQR乘車碼，讓民眾無論是日常通勤、跨城旅行，甚至外國旅客來台，都能一支手機暢遊台灣，感受便捷無縫的行動支付，也推動綠色交通與具體實踐永續發展。即日起至12月31日期間，民眾使用「TWQR乘車碼」搭乘大眾運輸，成功支付票價後，即可享每筆 100% 全額回饋。

亮點四、打造「金融阻詐聯防平台」 金警齊心反詐騙

為響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，在金管會及中央銀行指導下，財金公司攜手金融機構建置「金融阻詐聯防平台」，除透過風險資訊交換與即時通報機制，強化跨機構聯防能量，更於7月24日與刑事警察局簽署「金融阻詐聯防」專案合作意向書(MOU)，展現金警聯手攔阻詐騙的決心，打造全民安心的金融環境。

亮點五、「金融Fast ID」快、準兼具 識別身分零卡關

上班族每次換公司就得再開一次薪轉戶，反覆重新填寫資料、繳交各類證件，臨櫃還得排隊抽號碼牌，現在只要使用「金融Fast-ID」進行身分驗證，再也不用反覆跑流程、交資料。配合金管會的「金融科技發展路徑圖 2.0」政策，由聯徵中心主導、財金公司建置「金融 Fast-ID 驗證轉接中心」，成功實現「一家驗證，萬家通」的跨機構身分識別願景。

目前已有合作金庫、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、元大銀行、玉山銀行、中國信託、永豐銀行、群益金鼎證券及全球人壽等11家機構率先加入「金融Fast-ID驗證轉接中心」，後續土地銀行、王道銀行、新光人壽及中租投顧等亦將陸續加入。