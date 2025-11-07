快訊

統一證券首度登場金融博覽會 推出全新 APP「統一ｅ起發」

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
統一證券首度登場金融博覽會活動，統一證券董事長林寬成（左3）、統一證券總經理楊凱智（右3）、統一投信總經理董永寬（左2）、統一期貨董事長黃奕銘（右2）、統一期貨總經理吳皇旗（左1）、統一投顧總經理廖婉婷（右1）。統一證券提供
2025台北國際金融博覽會於11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場，統一證券今年首度參展，以「集點生活家，統一ｅ起發」為主題亮相，結合AI智慧科技、理財體驗與防詐教育，打造全民參與的互動理財新體驗，展現「投資×生活」的數位金融新樣貌。

統一證券近年持續深化數位轉型，積極串聯統一企業集團生活圈，推出多項整合OPENPOINT點數機制的創新服務，推動理財與日常消費的連結。金融博覽會現場搶先公開全新行動交易平台「統一ｅ起發」APP，主打可自訂首頁排序、多元看盤介面、多種自選版型切換等個人化體驗，並具備即時洗價損益、一頁掌握交易狀況、帳務損益雙版呈現等高效交易功能，全面升級投資便利性。

展區規劃五大主題，為「ｅ起發APP」、「ETF速配所」、「期貨交易模擬」、「詐騙雷達」與「統一生活射擊王」，將金融知識轉化為遊戲體驗，讓民眾在互動中學理財、懂防詐、玩投資。活動期間更邀請多位分析師登台分享市場趨勢，並安排統一獅啦啦隊瑟七與7-ELEVEN OPEN將登場互動。現場完成闖關集點即可參加每日扭蛋抽獎活動，有機會抽中iPhone 17 Pro等豐富獎項，吸引眾多投資新手與家庭觀眾熱情參與。

統一證券以數位創新為核心，打造「投資×生活」一站式理財體驗。透過統一生活圈與OPENPOINT生態系的整合，消費者在超商買咖啡、超市消費的同時，點數也能轉換為投資回饋，實現「消費即投資、投資賺消費」的嶄新理財模式。未來統一證券將持續推出更多便利、智能且具回饋性的數位服務，讓投資更聰明、生活更有感。

生活 消費

相關新聞

前行政院長陳冲撰文追憶「新台幣之父」 稱新台幣改革是必要條件

前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲7日發布一篇《經濟新台幣 軍事古寧頭》文章，追憶「新台幣之父」嚴家淦，內文提...

財金公司參展金融博覽會 數位券、乘車碼五大展區掌握金融科技潮流

2025台北國際金融博覽會於11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場，財金公司攜手刑事警察局，以及臺灣銀行、合作金庫、上海...

統一證券首度登場金融博覽會 推出全新 APP「統一ｅ起發」

2025台北國際金融博覽會於11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場，統一證券今年首度參展，以「集點生活家，統一ｅ起發」為...

元大金偕同五家金控 助力淨零轉型

第三屆永續金融先行者聯盟7日舉辦成果發表會，由金管會分享承諾事項達成情形、六家金控分別說明淨零推動工作平台執行成果，並在...

台新新光金參展金融博覽會 從AI防詐到AR退休體驗 造全齡金融生活藍圖

金融科技正重新定義人們的未來生活新樣貌，台新新光金控（2887）於11月7日至9日盛大參與台北國際金融博覽會，以「台新新...

華南 e指沖複委託新功能上線 體驗 S&P 分析師選股魅力

海外投資熱潮升溫，華南永昌證券「華南e指沖」App再升級！全新複委託功能正式上線，結合國際權威機構S&P（標準普爾）的「...

