台新新光金參展金融博覽會 從AI防詐到AR退休體驗 造全齡金融生活藍圖

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
2025台北國際金融博覽會7日登場，台新新光金控盛大參展。金管會主委彭金隆（左二）親自蒞臨展區。台新新光金控總經理林維俊（右三）、新光人壽總經理黃敏義（右二）以及元富證券董事長陳俊宏（右一），為三天展覽揭開序幕。台新新光金控／提供
2025台北國際金融博覽會7日登場，台新新光金控盛大參展。金管會主委彭金隆（左二）親自蒞臨展區。台新新光金控總經理林維俊（右三）、新光人壽總經理黃敏義（右二）以及元富證券董事長陳俊宏（右一），為三天展覽揭開序幕。台新新光金控／提供

金融科技正重新定義人們的未來生活新樣貌，台新新光金控（2887）於11月7日至9日盛大參與台北國際金融博覽會，以「台新新光 未來金融城市 智慧前行，一同邁向未來式」為主軸於台北世貿一館登場，展現科技與金融結合的創新應用。台新新光金控此次展區規劃三大主題：「金融防詐」、「退休理財」、以及「永續金融」，結合AI、AR與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

首大亮點「退休理財」以AR科技打造沉浸式互動體驗，「退休理財展區」讓參與者配戴AR眼鏡進入虛實整合的理財世界，完成從資產配置到答題闖關的多重任務，想像退休生活的多樣可能。展區亦設計觸控互動遊戲「測出你的財富續航型態」與「安養信託記憶大考驗」，讓民眾在遊戲中學習如何規劃資產與信託，將抽象理財轉化為可感知、可體驗的實際行動。

第二大亮點「金融防詐」以「守護財富、識破詐騙」為核心：「退休理財展區」與彤鳥社企合作設計「財富守門員–防詐桌遊」，透過真實案例與遊戲機制，讓民眾在趣味中學習防詐知識。現場並展示可即時偵測異常操作的「AI智能辨識ATM」，當使用者符合特定交易情境時，系統會主動以文字或語音提醒，提前預防詐騙風險，展現智慧科技守護資產的應用。民眾也可親身體驗「聯防機制體驗」與「165防詐挑戰」等觸控互動遊戲，從不同場景了解防詐機制的運作原理，強化全民防詐意識，實現科技金融的溫度與安全。

第三大亮點「永續金融」聚焦「點數金融，推動綠色消費」與「開戶到理財，讓每個人都能成為永續實踐者」兩大主題：以「台新Point」為核心，展示全新改版與兌點功能，並精選綠生活商城策展推薦，鼓勵民眾以點數參與綠色消費，實踐永續生活。台新銀行Richart則以「普惠永續」為核心，從開戶到理財實踐ESG，整合開戶、換匯、申貸、證券等服務，實現無需等待的智慧金融體驗，體現永續、便利與效率兼具的現代金融樣貌。

7日上午由Dragon Beauties味全龍啦啦隊帶來熱力開場演出，揭開展區序幕。每日下午13:00至16:30舉辦的「塔臺集會」主舞台活動，包含Kahoot問答挑戰、財智疊疊樂與AI圖破辨真假，帶來知識與娛樂兼具的體驗，活動豐富、民眾互動熱烈。透過加入LINE官方帳號參與數位集章活動，完成任務民眾即可獲得限量小禮物。11月7日14:30至15:30，台新新光金控數位科技長張慎於主舞台發表專題演講「金融中的AI」，分享人工智慧如何深化金融服務並守護使用者安全，為博覽會掀起科技金融新焦點。

台新新光金控長期以「認真、創新、永續」的核心精神，推動科技驅動金融服務升級，從防詐安全、退休理財到永續金融。台新新光金控致力成為客戶的「智慧好夥伴」，陪伴全民邁向更安全、更便利、更永續的金融生活，共同打造屬於未來世代的智慧金融城市。

