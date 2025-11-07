華南 e指沖複委託新功能上線 體驗 S&P 分析師選股魅力

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
華南永昌證券於2025年台北國際金融展展示「華南e指沖」APP。（左起）華南永昌證券數位金融部副總經理林晉安、通路事業本部資深副總葉麗蓁、董事長黃進明、總經理張敦富、營管部副總經理鄭嘉賢。華南永昌證券／提供
華南永昌證券於2025年台北國際金融展展示「華南e指沖」APP。（左起）華南永昌證券數位金融部副總經理林晉安、通路事業本部資深副總葉麗蓁、董事長黃進明、總經理張敦富、營管部副總經理鄭嘉賢。華南永昌證券／提供

海外投資熱潮升溫，華南永昌證券「華南e指沖」App再升級！全新複委託功能正式上線，結合國際權威機構S&P（標準普爾）的「分析師選股」與自研「美股趨勢掃描」兩大亮點功能，讓投資人掌握全球投資脈動、快速鎖定潛力好股。多項新功能將於11月7日至9日台北世貿一館金融博覽會搶先亮相，現場互動還有好禮相送。

根據券商公會統計，今年前九月透過券商辦理海外複委託交易金額已達7.4兆元，年增逾三成，其中，美股市場占比近八成。面對龐大市場與資訊量，華南永昌證券攜手S&P推出「分析師選股」功能，整合分析師評級與目標價，並精選最受分析師關注的標的，讓投資人不用翻閱厚重的英文報告，也能一目瞭然掌握專業看法。

另一項亮點是「美股趨勢掃描」，為華南永昌證券獨家研發的趨勢掃描系統，採用專利演算法分析多維度市場數據，將複雜的技術指標轉化為簡單易懂的熱度分數。該系統每日追蹤美股指數及11大產業，當大盤下跌但特定產業分數上升、由綠轉紅時，即意味資金正流入，該類股有望成為領漲焦點，協助投資人搶先布局。

掌握時機是投資決勝要點之一，在複委託功能裡，能一頁查詢除息特別股相關訊息，鎖定即將除息的特別股機會，享受穩定配息收益，同時把握潛在的資本利得空間，打造收益與成長兼具的投資組合。

在交易上，加入雙幣交易功能，投資人可自由選擇使用臺幣或外幣交割，讓跨境投資更加流暢。新戶可透過「一鍵多開」同時申辦證券與複委託帳戶。

此外，「華南e指沖」也提供五力選股、財報選股、關鍵字選股等多元工具，已開立複委託帳戶的客戶可立即使用，有證券戶者亦可免費試用十天。於金融博覽會期間申請線上開戶的全新戶，後續開戶成功還可獲贈好禮，華南永昌證券誠摯邀請投資人於11月7日至9日蒞臨金融博覽會華南金控攤位上的華南永昌證券展區，進一步了解，感受智慧投資的全新體驗。

美股 華南金控

