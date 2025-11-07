台新新光金從AI防詐到AR退休體驗 在金融博覽會打造全齡金融生活藍圖

台新新光金控於7日至9日參與台北國際金融博覽會，以「台新新光 未來金融城市 智慧前行，一同邁向未來式」為主軸於台北世貿一館登場，展現科技與金融結合的創新應用。此次展區規劃三大主題: 「金融防詐」、「退休理財」、以及「永續金融」，結合AI、AR與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

「退休理財展區」讓參與者配戴AR眼鏡進入虛實整合的理財世界，完成從資產配置到答題闖關的多重任務，想像退休生活的多樣可能。展區亦設計觸控互動遊戲「測出你的財富續航型態」與「安養信託記憶大考驗」，讓民眾在遊戲中學習如何規劃資產與信託，將抽象理財轉化為可感知、可體驗的實際行動。

「退休理財展區」與彤鳥社企合作設計「財富守門員–防詐桌遊」，透過真實案例與遊戲機制，讓民眾在趣味中學習防詐知識。現場並展示可即時偵測異常操作的「AI智能辨識ATM」，當使用者符合特定交易情境時，系統會主動以文字或語音提醒，提前預防詐騙風險，展現智慧科技守護資產的應用。民眾也可親身體驗「聯防機制體驗」與「165防詐挑戰」等觸控互動遊戲。

第三大亮點「永續金融」聚焦「點數金融，推動綠色消費」與「開戶到理財，讓每個人都能成為永續實踐者」兩大主題

以「台新Point」為核心，展示全新改版與兌點功能，並精選綠生活商城策展推薦，鼓勵民眾以點數參與綠色消費，實踐永續生活。

7日上午由Dragon Beauties味全龍啦啦隊帶來熱力開場演出，揭開展區序幕。每日下午13:00至16:30舉辦的「塔臺集會」主舞台活動，包含Kahoot問答挑戰、財智疊疊樂與AI圖破辨真假，帶來知識與娛樂兼具的體驗。透過加入LINE官方帳號參與數位集章活動，完成任務民眾即可獲得限量小禮物。11月7日下午14:30至15:30，台新新光金控數位科技長張慎於主舞台發表專題演講「金融中的AI」，分享人工智慧如何深化金融服務並守護使用者安全。