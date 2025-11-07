台北金融博覽會 土銀設三大專區打造智慧防詐與普惠金融新體驗

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台北國際金融博覽會於7日至9日在臺北世貿一館登場，土地銀行以「擴大綠色金融，共創永續未來」為參展主題。土銀／提供
2025年台北國際金融博覽會於7日至9日在臺北世貿一館登場，土地銀行以「擴大綠色金融，共創永續未來」為參展主題核心，現場規劃「金融防詐、數位金融、樂齡理財」三大主題展區，透過數位互動式體驗、AI智慧應用防詐教育宣導，展現土銀積極推動金融創新、深化普惠金融與永續發展的面貌。

因應我國金融創新、永續發展、對接國際市場等政策願景，2025年台北國際金融博覽會集合國內外金融機構，打造近500個攤位，期許金融市場扮演臺灣MIT產業的堅強後盾，成為帶領產業升級與推動普惠金融的重要領航者。土地銀行本次除於三大主題區設有數位金融知識互動遊戲外，特設「AI語音防詐模擬」讓民眾親身體驗如何辨識詐騙話術；同時為宣導財產信託相關知識，喚醒民眾防詐意識，藉由「AI智慧拍照」吸引民眾體驗。此外，另設置「普惠理財小站」透過理財問卷了解民眾的投資偏好與線上投資使用習慣，實踐普惠金融精神，期望以寓教於樂的方式，落實普惠與永續金融理念。

民眾完成三大主題展區互動體驗並集滿點數，即可獲贈限量「精美紀念禮物」乙份。另為呼應推動綠色金融與ESG永續理念，特設「永續城市建築美拍區」，以綠色建築設計展現永續精神，打造兼具美感與寓意的記憶點。期盼透過展覽，讓永續金融理念融入日常，體現綠色、智慧的新金融生活。

