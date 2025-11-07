快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

去年年終獎金平均7個月！合庫啟動2026年徵才 首波招募180名

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行招募人員。合庫／提供
合庫銀行招募人員。合庫／提供

年底轉職潮開跑，合庫銀行啟動2026年首波新進人員招募計畫，釋出180個名額、涵蓋18個類組。報名自11月7日至21日止，筆試將於12月6日舉行，口試訂於2026年1月11日，於1月19日公布錄取名單。

此次徵才內容多元，除延續往年招募專業類職缺如徵授信、外匯、理財／助理理財、法務、信用卡授權及建築工程人員外，因應數位轉型需求，今年也持續招募金融科技發展項目研發人員以及資訊/資安人員，以強化數位服務品質；同時本次也招募一般金融人員82名，分發地區涵蓋全臺。本次開放之職缺中，一般金融人員及部分資訊類組人員不限工作經驗，錄取人員將自2026年2月起陸續進用，為前線注入新動能。

合庫銀行近年積極推動世代接棒，在新進員工起薪方面，近5年已3度調薪，今年加計晉級調薪後，整體加薪調幅約5.5%至5.7%。此外，新進人員在升遷方面，也實施加速升遷條款，表現優異者最快一年即可晉升；期望透過薪酬及升遷制度的升級，讓年輕人更快達成職涯目標。

在福利制度上，合庫銀行也提供全方面的照護，如生育與結婚補助、員工持股信託及健康檢查補助等措施，讓員工兼顧工作與家庭。此外，年終獎金也相當優渥，2024年度年終獎金(含員工酬勞)平均近7個月，與員工共享穩健經營之成果。

在國際布局方面，合庫銀行的腳步也持續加快，除原有的歐洲、美洲、亞洲及澳洲等26處據點外，東京分行已於今年10月開幕，正式立足日本市場，新加坡分行也正加緊籌備中。人員外派方面，合庫銀行也訂有「海外儲備人員甄選制度」，鼓勵年輕同仁主動爭取機會，打造多元職場路徑。

報名自11月7日起開放，有興趣報名的求職者可至台灣金融研訓院、合庫銀行網站或加入合庫銀行LINE官方帳號，獲取詳盡的報名及甄試相關資訊。

合庫 數位 年終獎金

延伸閱讀

南亞科傳大幅調薪 碩士畢業生月薪直逼護國神山

DRAM市況火熱 南亞科結構性調薪？公司回應了

全撐不到1年！她嘆年輕員工「草莓」不願吃苦 網見薪資：不如打工

信貸4％還買0050？PTT傻眼「借錢醫美出國」：這理財觀念太衝

相關新聞

台新新光金從AI防詐到AR退休體驗 在金融博覽會打造全齡金融生活藍圖

台新新光金控於7日至9日參與台北國際金融博覽會，以「台新新光 未來金融城市 智慧前行，一同邁向未來式」為主軸於台北世貿一...

政府支持首購！年輕人都出來買房了 這縣市35歲以下買方占四成

永慶房產集團根據聯徵中心住宅貸款統計資訊，比較2020年與最近一年七都20至35歲青年購屋占比變化，在政府政策支持首購下...

去年年終獎金平均7個月！合庫啟動2026年徵才 首波招募180名

年底轉職潮開跑，合庫銀行啟動2026年首波新進人員招募計畫，釋出180個名額、涵蓋18個類組。報名自11月7日至21日止...

新台幣午盤貶4.1分　暫收30.991元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.991元，貶4.1分，成交金額7.9億美元

2025台北金博會 口袋證券展示五分鐘線上開戶與口袋錢包數位金融服務

2025台北金融博覽會於11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場。口袋證券受財團法人台灣票據交換所（票交所）邀請參與展出，...

開放銀行全面升級 集保結算所再創開放金融新里程

為持續運用金融科技，提供市場更多元普惠的便利服務，臺灣集中保管結算所攜手第一銀行、華南銀行、玉山銀行與中國信託銀行合作提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。