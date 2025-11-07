2025台北金博會 口袋證券展示五分鐘線上開戶與口袋錢包數位金融服務

2025台北金融博覽會於11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場。口袋證券受財團法人台灣票據交換所（票交所）邀請參與展出，以數位驗證服務為主軸，現場展示「5分鐘線上開戶」與「口袋錢包（分戶帳）」兩大核心服務，展現證券業者在票交所指導下，提供方便、快速、安全的數位金融應用，帶來更完善的用戶體驗。

口袋證券表示，5分鐘線上開戶功能讓投資人可透過網路即時申請、即時審核，最快當天即可完成開戶並開始交易，免除紙本與臨櫃流程，充分體現數位時代的效率與便利。

同時展出的口袋錢包（分戶帳）能快速整合超過30家銀行帳戶與電子支付，滿足台股、股票申購與自動扣款等多項功能，且不用換匯及可買賣美股，讓資金管理與投資一站搞定。

活動期間，金管會彭金隆主委亦親臨展區。口袋證券於活動期間在現場推出限量客製化杯墊組，邀請民眾前來參觀與互動，親身體驗數位金融的創新服務。

口袋證券表示，未來將持續深化與票交所及金融機構的合作，推動更多自動化與智慧化的投資體驗，讓投資理財服務更貼近日常生活，打造全民都能輕鬆參與的數位金融生態。