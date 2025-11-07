快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
開放銀行全面升級，集保結算所再創開放金融新里程。(臺灣集中保管結算所/提供)
為持續運用金融科技，提供市場更多元普惠的便利服務，臺灣集中保管結算所攜手第一銀行、華南銀行、玉山銀行與中國信託銀行合作提供開放銀行第三階段「交易面資訊」服務（以下稱開放銀行3.0），即日起，投資人可透過「集保e手掌握」App，連結該等銀行操作台幣轉帳、活存轉定存及定存解約等三項交易服務，為我國金融市場打造嶄新的開放金融服務。

為引導金融創新發展，提升金融市場競爭力，金管會於112年8月發布金融科技發展路徑圖2.0政策，將「繼續推動開放金融：推動第三階段開放銀行」列入具體推動措施。集保結算所自2021年4月便開始參與開放銀行第二階段，迄今已與17家金融機構合作，透過財金公司的開放API管理平台，提供投資人透過「集保e手掌握」App連結查詢本人銀行存款帳戶餘額及交易明細，不僅壯大「集保e手掌握」App資產整合的服務價值，也構築後續開放銀行服務發展的良好基礎。

這次推動開放銀行服務的全面升級，除與第一銀行等四家先導銀行合作，擴增提供開放銀行3.0的三項交易服務，更也攜手目前合作開放銀行2.0的17家金融機構（包含：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化商業銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政、元大商業銀行、永豐商業銀行、玉山銀行、台新銀行、中國信託銀行），將投資人每次操作連結查詢本人銀行存款帳戶資料之授權效期，從「三個月」延長至「一年」，進一步提升開放銀行2.0服務之便利性。

集保結算所董事長林丙輝表示，透過金融科技的創新應用，促進市場普惠金融之服務發展，是集保結算所長期努力的目標。與四家先導銀行實做提供開放銀行3.0的三項交易服務，將「集保e手掌握」App之整合服務從資產查詢進化至互動交易，更加便利投資人之證券投資及銀行資金調度，增加金融服務可近性，發揮證券市場轉化紙本存摺為電子化存摺之服務綜效。

「集保e手掌握」App迄今已約650萬戶註冊使用，面對廣大的使用者，集保結算所將持續以跨界、開放的創新思維，動態升級和擴展服務內涵，在主管機關的政策指導下，與金融業者攜手共進，促進普惠金融，擴大市場共榮。

