台新金總座林維俊：金控競爭併購「版圖完整度很重要」
國內金控併購潮再起，台新新光金控總經理林維俊今（7）日談到併購議題時表示，金控競爭激烈，「規模與產業版圖的完整度」一定是最重要的。
台新新光金控於11月7日至9日參與台北國際金融博覽會，林維俊接受訪問指出，台新金與新光金的整併正在按部就班推進，金控部分已完成，投信預計11月整併，人壽在明年1月，證券與銀行則分別於4月與後續階段完成。被問及玉山金跟三商壽合併案，他打趣地說，要恭喜玉山金，但也要特別跟玉山金董事長黃男州說，「併購後才是辛苦的開始」。
林維俊說，金控規模跟產業版圖完整性很重要，包括玉山金、永豐金都有提到併購，台新新光金也是默默做了很多努力，時機成熟了才會併購。尤其感謝主管機關也注意到壽險公司每年花數千億元丟到海裡做會計避險，並協助解決這不合理的情況。
林維俊回顧，台新金先前從併購保德信人壽時累積經驗，更了解保險業，對於現在併購新光金有很大的幫助。
