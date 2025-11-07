中信銀行啟動「開放銀行第三階段服務」 跨平臺交易功能上線　

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）7日宣布正式啟動「開放銀行第三階段服務」，即日起中國信託銀行客戶可透過臺灣集中保管結算所發行的「集保e手掌握」APP，串聯中國信託行動銀行APP，完成授權與驗證後，可跨平臺執行臺幣轉帳、申辦定存等交易，讓客戶能在安全、可信任的環境中整合運用個人金融資料，提升服務效率。

在數位金融快速發展趨勢下，中信銀行自2021年啟動開放銀行第二階段服務以來，秉持「資料自主權回歸消費者」理念，運用財金資訊股份有限公司標準化開放應用程式介面（Open API），成功串聯「集保e手掌握」APP，讓客戶能在APP中同步確認個人不同銀行之帳務資訊，建構跨金融機構的資料整合生態圈。

今年8月獲金融監督管理委員會核准開辦「開放銀行第三階段服務」，進一步導入「轉帳」、「活存轉定存」、「定存解約」等金融交易功能，讓服務從原先單向的「資訊查詢」轉化為雙向的「實質交易」，打造一站式跨平臺交易新體驗。

同時，為回應客戶對金融資料安全與操作便利的雙重需求，中信銀行同步升級「開放銀行第二階段」資料查詢與授權機制，不僅讓客戶可整合查詢臺幣、外幣活存及定存帳戶資產資訊，更將授權有效期限由90天延長至一年，大幅降低用戶頻繁授權的不便，提供更流暢且安心的操作流程。

隨著開放銀行服務的深化，個人資料的安全與授權管理越顯重要，中信銀行建議，客戶可善用中國信託行動銀行APP的「開放銀行授權管理」功能，隨時查詢管理資料授權狀態及範圍。客戶只需進入APP的「設定」頁面，選擇「綁定管理」中的「開放銀行授權管理」功能，點選「臺灣集中保管結算所」，即可掌握相關合作資訊，輕鬆管理個人資料使用權限。

身為國內領導品牌，中信銀行落實「客戶需求在哪，中信服務就在哪」的場景金融服務，深化開放銀行技術與跨機構平臺合作，以創新科技與貼心服務，打造無微不至、無所不在且有溫度的金融體驗。