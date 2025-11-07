彭金隆：鼓勵合意併購

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

今年至今已有四起金控併購案陸續定案，包括永豐金（2890）併京城銀、台新金整併新光金，及玉山金先後收購保德信投信與三商美邦人壽，金控併購潮儼然成形。金管會主委彭金隆說，金管會態度是鼓勵符合雙方利益的合意併購。

玉山金5日宣布併購三商壽，玉山金董事長黃男州說，壽險業明年接軌ICS新制有在地化也有15年過渡期，匯率波動問題也有制度平衡，成為選擇三商壽的主因之一。

這是否意味著將帶動新一波壽險整併潮？彭金隆說，金管會只是把制度弄得非常清楚，所有事情確定後，就比較好預估。他說，玉山金併購案是等到確定後，才會向金管會遞件。

銀行局副局長王允中表示，尚未收到玉山金申請文件，金管會審查重點有兩大項：一是併購方（玉山金）財務健全、二是員工權益保障。

他強調，金融業資產愈雄厚、抵抗風險能力愈強，金管會樂見良性整併。

