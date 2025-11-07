快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會防搶親戲碼 金控併購金融業門檻拉高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會拍板《金控投資管理辦法》，針對金控間整併或併購銀行、保險、證券等金融業，大幅拉高公開收購門檻。聯合報系資料照
金管會拍板《金控投資管理辦法》，針對金控間整併或併購銀行、保險、證券等金融業，大幅拉高公開收購門檻。聯合報系資料照

金管會拍板《金控投資管理辦法》，針對金控間整併或併購銀行、保險、證券等金融業，大幅拉高公開收購門檻：首次投資持股門檻由10%升至25%、限採全現金出價，並給金控一年內可暫不受雙重槓桿比125%限制的緩衝期，新制預定11月底前上路。

此舉被視為重整金控併購遊戲規則，起因於去年中信金與台新金搶親新光金案爭議，市場批評併購法規模糊、程序不明，促使金管會展開全面檢討。

金控公開收購新制
金控公開收購新制

這次修法主要針對《金控法》第36條中「公開收購」方式的投資條件，從實務操作出發，補足併購法規不明與監理落差。

修正重點之一，是刪除「被併購方董事會不反對決議」的條件，改為併購方僅需向金管會提出具合理性及可行性的財務與資金籌措計畫。產學界認為，該條款在實務上執行困難，恐與董事忠實義務衝突，金管會也順應調整。

至於「25%全現金」規定，金管會維持原案不變。銀行局副局長王允中表示，25%是依《金控法》控制性持股定義設計，實務上較為客觀明確；全現金收購則可避免股價波動擾亂市場、確保股東權益。但市場認為，此舉對被併購方的小股東來說，可能少了選擇取得併購方股票的機會。

依金管會公告的「金控投資管理辦法」，有七大重點，一、金控首次投資公發公司，應以現金為對價；二、首次投資金融機構持股比需逾25%；三、首次投資金融機構提出具合理性及可行性的財務及資金籌措計畫。

四、因現金收購產生舉債需求，金管會提供雙重槓桿比率一年調整時間；五、引入審計委員會與獨立專家意見。六、經金管會駁回後，一年內不得再次申請投資同一被投資事業。七、公開收購條件在投資案未經金管會許可前，禁止對外公告，避免影響市場波動。

金管會 併購

延伸閱讀

存股族憂心忡忡！二代健保補充保費改革挨批 金管會：會再了解

影／跟金管會溝通？補充保費改革掀議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

財富管理論壇／金管會主委彭金隆：打造亞洲資管樞紐

外資前十月淨匯入創高 全年有望攻頂 展現對台灣市場的長線信心

相關新聞

金管會防搶親戲碼 金控併購金融業門檻拉高

金管會拍板《金控投資管理辦法》，針對金控間整併或併購銀行、保險、證券等金融業，大幅拉高公開收購門檻：首次投資持股門檻由1...

彭金隆：鼓勵合意併購

今年至今已有四起金控併購案陸續定案，包括永豐金併京城銀、台新金整併新光金，及玉山金先後收購保德信投信與三商美邦人壽，金控...

金控併購潮再起…壽險成新寵？金管會主委彭金隆這樣看

今年至今已有四起金控併購案陸續定案，包括永豐金（2890）併京城銀（2809）、台新金（2887）整併新光金，及玉山金（...

有意擴大版圖？談併購壽險計畫 永豐金總座朱士廷吐8字回應

永豐金控今日舉行第三季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，前三季獲利創歷史同期高點。至於是否有擴大版圖，併購壽險的計畫，他以...

遭爆暗網售個資 全支付：對不實言論保留法律告訴權

有網友在社群平台發文指暗網有在販售全聯、全支付使用者資料庫，前立委高嘉瑜也關切此事。全支付嚴正聲明，請民眾注意近期網路各...

永豐金法說會／總座談壽險併購 給8字箴言「審時度勢、厚積薄發」

永豐金控（2890）6日召開2025年第3季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，京城銀行已於2025年10月1日正式成為永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。