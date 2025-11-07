保發中心國際保險人才培訓班 累計培育逾400學員

快訊

中央社／ 台北6日電

保發中心指出，自2014年開辦保險業國際化菁英人才培訓班迄今，已累積培育逾400名學員。金管會副主委陳彥良在結訓典禮表示，金融保險業中，國際人才要能搭配多種金融工具、整合不同市場與地區，這也是台灣發展亞資中心的關鍵。

保發中心自2014年開辦保險業國際化菁英人才培訓班，迄今累積超過400名學員。財團法人保險事業發展中心（保發中心）於11月5日舉辦「2025保險業國際化菁英人才培訓班」結訓典禮，包括金管會副主委陳彥良與保險局副局長陳清源都親自出席，本屆共23家保險公司及機構參與，共44人完訓。

陳彥良致詞時肯定保發中心對國際保險人才培育的努力，以及派人參加受訓的公司與機構，讓參訓學員可以在繁忙公務中充實自我。

陳彥良指出，不斷學習是強化核心能力、促成個人永續發展的根基。金融保險業中，國際化人才要能搭配多種金融工具、整合不同市場與地區，這也是台灣成為亞洲資產管理中心的關鍵，期勉所有學員持續拓展人際與知識網絡。

保發中心董事長黃泓智致詞時說，這次培訓班具備3大特色，包括學員素質高、師資陣容強，以及由班主任、金管會主委彭金隆簽發結訓證書。黃泓智也恭喜學員經歷3個月密集的學習與嚴格考核，完成培訓，並期許學員回到崗位應用所學。

保發中心透過新聞稿指出，本屆培訓班緊扣金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心主軸，並結合永續金融與數位發展雙軸轉型議題。

保發中心表示，課程採國內外2階段進行，國內課程包含4名來自日本、新加坡和香港的專家來台授課，第2階段組成參訪團前往新加坡，拜會當地代表處、監理機構、產壽險業者、銀行、家族辦公室與數位保險業者，進行深度交流。

