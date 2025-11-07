台企銀深化全民防詐教育

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
台企銀邀請民眾參與台北國際金融博覽會，化身打詐超人拿好禮。台企銀／提供
台企銀邀請民眾參與台北國際金融博覽會，化身打詐超人拿好禮。台企銀／提供

「2025 台北國際金融博覽會」11月7至9日在世貿一館盛大登場，台灣企銀（2834）以「防詐X永續」為題，將攤位打造成融合趣味互動與金融教育的創新展區。

現場由人氣吉祥物「Hokii福企鵝」領軍，透過一系列沉浸式體驗與體感遊戲，帶領民眾在歡樂中學習防詐觀念及永續金融最新趨勢外，還有多項Hokii限量周邊好禮，歡迎民眾一同參與索取。

為因應日益嚴峻的金融詐騙問題，台企銀設計多項兼具教育與娛樂性的互動活動，如「全民阻詐」透過體感遊戲，模擬銀行臨櫃真實情境，讓民眾親身體驗常見詐騙手法，並學習辨識可疑話術；「打詐訓練室」中以趣味射擊形式，挑戰真假訊息辨識，培養民眾快速識破投資詐騙的能力；「防詐騙電話亭」可一鍵了解「SIM卡阻詐」、「資安防護健診」及「安全鎖」三大防詐創新科技。

民眾還可化身「Hokii打詐超人」擊退詐騙魔王；「金安研習營」則請民眾擔任金融安全導師，指導學員識破詐騙手法，與台企銀攜手守護家園。

民眾完成四大體驗區的集章任務，就可以兌換限量「Hokii玻璃保鮮盒」以及免費爆米花，輕鬆體驗「邊玩邊學防詐」的樂趣。

現場還能和Hokii 3D全息投影及超人氣巨型Hokii福企鵝合照打卡點留念，為有趣的金融探索之旅畫下完美句點。

台企銀將持續秉持專業、誠信與創新的核心價值，推動永續金融、深化全民防詐教育，攜手社會大眾共創安全永續的金融未來。

