華銀挺普發1萬元 加碼優惠

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
2025年12月31日前，華銀「薪轉戶」選擇以華銀帳戶「登記入帳」，再抽STUDIO A 好禮即享券5,000元等多項好禮。華南銀行／提供
響應政府推動「全民+1 政府相挺」普發1萬元現金政策，華南銀行再加碼，只要是存戶選擇以華南銀行帳戶「登記入帳」，就有機會抽蘋果iPhone17 256GB或LINE POINTS點數等好禮，總計將發出超過2,000個獎項；薪轉客戶還有機會獲得價值5,000元的STUDIO A 好禮即享券，讓薪轉族在年底迎來滿滿好運。

此普發現金1萬元依政府規劃，可透過「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「特定族群直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」等五種方式領取。華南銀行特別加碼，只要是華南銀行存戶，在2026年4月30日前選擇「登記入帳」至華南銀行帳戶，並綁定華南銀行官方LINE個人化服務，即可獲得抽獎機會，把iPhone17或LINE POINTS等好禮帶回家。

如果還沒有華南銀行帳戶，也可以透過網路線上申辦SnY數位帳戶，方便又快速。 SnY數位帳戶提供線上開戶功能，且新開立帳戶可享新台幣10萬元（內）活儲2.5%優惠利率，及每月跨轉20次、跨提十次手續費優惠。此次抽獎更針對SnY數位帳戶客戶再加碼，最高可獲得三次抽獎機會，中獎機會再提高。

而為了回饋薪轉客戶的支持，華南銀行推出「薪轉好運 普發加碼禮」活動。自即日起至2025年12月31日，薪轉客戶選擇華銀任一帳戶登記「普發現金」入帳，即可參加抽獎，最高可獲得價值5,000元的STUDIO A 好禮即享券，還有MUJI無印良品及家樂福禮券、LINE POINTS 100點等多項好禮，讓薪轉族在年底迎來滿滿好運。

活動口號「一萬登進來，好運抽出來！」也成為本次宣傳亮點，簡潔有力地傳達了華南銀行相挺薪轉戶並支持政府政策的理念。

除了活動加碼外，華南銀行也率公股銀行之先，在2025年9月21日起正式啟動薪轉戶存款計息新制，將原本的「半年領息」調整為「月月領息」，薪轉帳戶利息每月入帳更有感，資金運用更靈活，有助於薪轉戶規劃日常開支、短期投資與儲蓄理財。

