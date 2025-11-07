兩類外企來台發債 將鬆綁

金管會開放外銀分行與外企設立的特殊目的子公司（SPV）來台發行一般板公司債。據悉，多家國際投行與商銀已表達興趣，最快明年上半年可望誕生首樁外企在台掛牌發行「國際板債」案例，為台灣邁向亞洲資產管理與籌資中心奠下關鍵一步。

金管會此次修法正是亞資中心策略的一環，昨預告修正《外國發行人募集與發行有價證券處理準則》，新增兩類外國企業可在台發行普通公司債。

第一類為外國金融機構分支機構（如銀行海外分行），若由母公司提供全額擔保，且母公司股票已在核定海外市場（如紐約、倫敦交易所）掛牌滿三年，即可來台發債。

第二類為外國公司為募資或資金管理設立之特殊目的子公司（SPV），同樣須取得母公司全額擔保，且母公司掛牌年限滿三年。