9月壽險保費連四月淨流入

保發中心統計整體壽險業9月保費收入數據出爐，今年9月壽險業總保費收入為2,094.2億元、保險給付金額僅1,880.8億元，單月保費淨流入金額為213.4億元，已連四月呈現保費淨流入。壽險業者指出，保險給付金額減少可顯示出解約潮逐漸緩解，預估未來美國聯準會12月可能持續降息，總給付金金額應維持穩定狀態。另外，在投資型商品熱銷，亦帶動保費收入增加。

累計今年前九月壽險保費收入累計19,244.4億元，總給付達18,498.1億元，前九月現金淨流入746.4億元；值得注意的是，保險給付件數在6月達519.8萬件創下今年新高後，9月給付件數減少至454.4萬件，前九月保險給付件數達4,180.2萬件。

從單月總保費收入來看，8月1,901.9億元是自去年11月以來新低，壽險高層分析，主因分紅保單和投資型保單銷售效益陸續在6、7月發酵，推升當期保費收入，導致8月保費收入暫時回落，9月在投資型保單新約保費助攻下，回升至2,000億元之上。