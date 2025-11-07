永豐金併壽險 八字露玄機 等待時機成熟再行動

永豐金控（2890）昨（6）日召開2025年第3季法人說明會，總經理朱士廷針對外界關注永豐金何時啟動壽險併購計畫，以八字箴言「審時度勢、厚積薄發」回應，永豐金將密切觀察市場與監理環境變化，穩健累積實力，待時機成熟時，才會採取對股東最有利的行動。

朱士廷表示，永豐金目前的併購動機聚焦於「產生綜效」與「控制權價值」兩大核心，但仍需配合公司自身的節奏與市場時機，「不能因為版圖完整或時間壓力，去做一個現在不一定適當的決定。」他也坦言，壽險業確實具備綜效與互補潛力，但仍必須依據永豐金自身的步調與時機審慎推進。

朱士廷在法說會前記者會特別向大家說明永豐金併購的思路與邏輯。」他指出，金融機構的成長路徑可分為「內生成長」與「外生成長」，併購正是外生成長的重要途徑。今年及永豐金已完成三項重大併購案，包括京城銀行、匯立證券及Amret，合計投資金額達822億元，三起案皆以產生綜效與控制權價值為目標。

朱士廷透露，京城銀行與匯立證券已於10月正式併入永豐金體系，未來整合效益將進一步顯現，為金控第4季獲利再添新動能。

朱士廷重申，永豐金當前最重要的任務，是將近期併購的三家公司整合價值充分發揮。至於外界關心壽險併購的時程，他表示，公司會審慎評估「需要」還是「想要」，及「何時要」，永豐金秉持「買最適合的，而非最大或最好」原則，以追求公司與股東的長期最大價值為最終目標。

朱士廷指出，永豐金目前的核心競爭力仍在銀行，在銀行也做了最多的併購。證券事業則扮演金控第二成長引擎，透過商品多元化策略（如複委託及財富管理），有效分散金融市場波動對獲利的影響。他並透露，目前暫無計畫投入數位保險市場，因為透過銀行與證券通路的保經、保代銷售機制，已能滿足客戶多元的保險需求。

永豐金前三季自結淨收益達554.5億元，年增10.9%；稅後純益205.4億元，年增11.4%，再創歷史同期新高。EPS為1.57元，ROE達13.01%，每股淨值16.53元。朱士廷指出，「穩健、務實的策略，正是永豐金持續創新高的關鍵。」

永豐銀行總經理莊銘福表示，併入Amret及外幣計息資產擴增，使淨利差（NIM）持續改善。永豐金證券總經理蘇威嘉指出，雖受對等關稅影響，經紀手續費年減10.5%，但第3季隨市場回溫，單季營收已季增33.9%；泛財富管理手續費收入仍年增8.7%，讓整體年化ROE維持穩健的16.8%。