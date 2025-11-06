玉山金娶三商壽後評等置入信用觀察名單 玉山銀評等確認展望「穩定」

玉山金控（2884）宣布將收購三商美邦（2867）。中華信評認為，三商美邦的信用結構較玉山金控為弱。因此將玉山金控的發行體信用評等「twAA-/twA-1+」置於「信用觀察負向」名單。中華信評認為玉山金控將維持其資本政策，並於未來兩年維持旗下銀行子公司強健的資本水準。玉山銀亦仍可能於財務困難時獲得政府支持。

中華信評因此確認玉山銀的發行體信用評等為「twAA+/twA-1+」。該公司長期評等的展望為「穩定」。中華信評在對合併後續過程、合併後集團未來的業務策略、財務管理與營運整合情況有更清晰的了解後，將會解除玉山金控的信用觀察狀態。

評等理由指出，合併案可能使玉山金控的集團信用結構弱化。中華信評評估認為三商美邦的信用結構較玉山金控為弱。三商美邦預計將貢獻玉山金控集團約30%的合併後資產及10%的淨值。中華信評認為，併購案合併綜效須透過有效整合方能實現。中華信評亦認為，玉山金控可能需要額外資源以因應壽險子公司於併購後的資本需求。玉山金控於併購後將會立即面對三商美邦資本短缺以及壽險公司新會計準則接軌之議題。

中華信評認為，玉山銀能於母公司收購三商美邦後維持其信用實力。玉山銀有效的資本政策將使其能維持資本水準於強健等級，且其風險調整後資本（RAC）比將於未來兩年間維持在10%左右。玉山銀同時具有保留其75-80%獲利之財務彈性，以支持其未來的業務成長。

玉山銀的評等持續反印該銀行在台灣銀行業中具有中等系統重要性。中華信評亦認為，以玉山銀在結構零散的台灣銀行體系中良好的個人金融業務基礎與中等的品牌能見度來看，該行在遭遇財務困難時可能獲得政府支持的可能性稍高。

合併計畫仍有待股東會與主管機關核准。玉山金控宣布將以100%換股方式收購三商美邦。玉山金控將發行新普通股以交換三商美邦的現有普通股（玉山金控對三商美邦的換股比率為 0.2486：1）。該交易已在兩家公司於11月5日舉行的董事會中通過，但仍需取得各自股東會與國內金融主管機關核准。