快訊

中午才親上火線解釋…補充保費改革引爆民怨喊卡 衛福部晚間也出聲

「又大又強」颱風鳳凰上看強颱 北轉影響台灣可能路徑曝光

還想跑？藝人閃兵爆不完 內政部擬加重刑責、逾36歲補服替代役

國銀9月放款月增2015億元 週轉金增加為大宗

中央社／ 台北6日電
金管會統計顯示，國銀9月底放款總餘額達新台幣44兆1344億元，月增2015億元。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
金管會統計顯示，國銀9月底放款總餘額達新台幣44兆1344億元，月增2015億元。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

金管會統計顯示，國銀9月底放款總餘額達新台幣44兆1344億元，月增2015億元。金管會表示，以用途別來看，週轉金月增1746億元為大宗，可能是個人、企業、政府機構有資金調度需求，加上國內外證券市場活絡，帶動理財資金需求增加。

金管會統計顯示，截至今年9月底止，本國銀行家數為38家，放款總餘額新台幣44兆1344億元，月增2015億元；逾期放款金額673.19億元，月減16.12億元；逾放比率0.15%，月減0.01個百分點，與去年同期相同。

金管會銀行局副局長王允中表示，以放款用途別來看，以週轉金躍增1746億元為大宗，應是個人、企業、政府機講有資金調度需求，加上國內外證券市場活絡，推升投資理財資金需求增加，再來是購置不動產月增301億元，市場持續仍有購屋需求，加上公股行庫配合新青安政策、無自用住宅首購貸款，帶動貸款金額上揚。

購置動產部分月增68億元，王允中指出，因9月新車掛牌數也呈現成長，可能是個人車貸需求增加，至於企業投資月減101億元，主要是有部分個案到期緩款、聯貸案提前清償所致。

媒體關注放款變化，王允中指出，上半年因美國關稅政策導致整體放款減少，下半年隨著關稅政策明朗，有緩步回升趨勢，過往7月跟8月的放款增加金額都會較9月高，可能是7月跟8月發放股息融資需求增加、基期較高，因此9月增幅有減少一點。

根據金管會統計，9月單月放款大增的前3名銀行，分別為合庫銀月增532億元，台銀月增505億元，華銀月增432億元。至於單月放款大減的前3名，中信銀減少863億元，永豐銀363億元，彰銀134億元。

至於本國銀行全行累計前9月稅前盈餘為4561.6億元，王允中表示，目前累計數仍創下歷同期新高，較去年同期增加354.7億元，主要是因為利息跟手續費淨收益增加，但投資跟其他淨收益減少，因此抵銷部分增幅。

金管會

延伸閱讀

存股族憂心忡忡！二代健保補充保費改革挨批 金管會：會再了解

影／跟金管會溝通？補充保費改革掀議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

財富管理論壇／金管會主委彭金隆：打造亞洲資管樞紐

玉山金併三商壽風暴未完？兩大爭點引金管會關注

相關新聞

金控併購潮再起…壽險成新寵？金管會主委彭金隆這樣看

今年至今已有四起金控併購案陸續定案，包括永豐金（2890）併京城銀（2809）、台新金（2887）整併新光金，及玉山金（...

有意擴大版圖？談併購壽險計畫 永豐金總座朱士廷吐8字回應

永豐金控今日舉行第三季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，前三季獲利創歷史同期高點。至於是否有擴大版圖，併購壽險的計畫，他以...

遭爆暗網售個資 全支付：對不實言論保留法律告訴權

有網友在社群平台發文指暗網有在販售全聯、全支付使用者資料庫，前立委高嘉瑜也關切此事。全支付嚴正聲明，請民眾注意近期網路各...

永豐金法說會／總座談壽險併購 給8字箴言「審時度勢、厚積薄發」

永豐金控（2890）6日召開2025年第3季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，京城銀行已於2025年10月1日正式成為永...

新台幣午盤升0.8分 暫收30.946元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.946元，升0.8分，成交金額6.39億美元

生活苦！房貸、信貸「雙貸族」破40萬創新高 人數塞滿十座大巨蛋

觀察聯徵中心歷年7月數據，自2012年至2020年間，雙貸族人數維持在28~31萬人，惟自疫情後隨著房市多頭，2020年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。