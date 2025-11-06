微風台北車站聖誕點燈 室內最高22米聖誕樹點亮冬夜

微風慈善基金會於6日晚間，在台北車站一樓大廳舉辦聖誕點燈儀式，以「當微風點亮車站 When Breeze Lights Up the Station」為主題，點亮屬於冬日的希望與祝福。原本人潮湧動的車站，因高聳璀璨的聖誕樹與動人樂音，再度成為冬季最溫暖的焦點。

今年活動特別邀請中山女高弦樂團登台演出，以細膩悠揚的弦樂揭開序幕，為現場注入節慶的華麗與感動。中山女高弦樂團長年在全國學生音樂比賽中表現亮眼，連續多年榮獲「特優」佳績，以青春與專業的旋律，為活動帶來一段溫柔而夢幻的聖誕序曲。

同時，微風慈善基金會邀請金曲三金天王盧廣仲擔任「圓夢大使」。盧廣仲以療癒而充滿力量的聲音、時尚且清新的音樂風格，陪伴無數人在生活中找到希望。活動當晚，他贈送台北市視障者家長協會孩童聖誕心願，親自交遞孩童聖誕禮物，象徵夢想的延續與愛的承接，並以音樂傳遞祝福，成為點亮冬夜的溫暖星光。

微風慈善基金會創辦人夫人林美瑛女士表示，每年的聖誕點燈都是一場充滿愛與希望的旅程。今年以「當微風點亮車站」為主題，象徵微風化作光的軌跡，將愛與祝福傳遞至每個角落。「因為有微風，這座車站亮了起來」Because of Breeze, the Station Shines Again. 望透過這份光亮，讓更多人看見需要的家庭與偏鄉孩子的夢想，並一同成為他們逐夢的力量。

交通部政務次長伍勝園表示，聖誕樹與鐵道文化一樣，承載著人們的記憶與情感。車站是相遇與啟程的地方，希望這棵聖誕樹，能讓旅人們在匆忙中也感受到節慶的溫度與祝福。

今年的聖誕樹是室內最高、總燈數最多，高達60,000多顆，以紐約洛克斐勒中心為靈感，用旋轉木馬造型打造的夢幻主題裝置，聖誕樹下環繞著四大超人氣吉祥物──微風熊 KAZEMON、阿舍食品阿飽、台鐵鐵魯、聯邦小白，象徵企業攜手傳遞愛與希望，成為最吸睛的聖誕地標。今年與阿舍食品聯名的星太郎更將化身報佳音使者，驚喜現身與民眾互動，為現場增添滿滿節慶氣氛。聖誕樹自即日起至 2026 年 1 月 4 日 止，於 台北車站一樓大廳展出。微風誠摯邀請民眾一同前來欣賞並認領「心願寶盒」，共同為孩子點亮希望，感受聖誕節最純粹的溫度。