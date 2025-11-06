玉山金併購三商壽有望成第5大上市金控 金管會點出審查要點

快訊

中央社／ 台北6日電
玉山金控與三商美邦人壽昨晚共同宣布通過合意併購，玉山金控董事長黃男州（左三）與三商人壽董事長翁肇喜（右三）握手致意。記者季相儒／攝影
玉山金控與三商美邦人壽昨晚共同宣布通過合意併購，玉山金控董事長黃男州（左三）與三商人壽董事長翁肇喜（右三）握手致意。記者季相儒／攝影

玉山金宣布併購三商壽，未來合併資產有望成為第5大上市金控，外界關注審查原則，金管會銀行局表示，不管任何申請案都會看2點，一是併購方財務狀況一定要健全，二是保障勞工權益；保險局則提到，會秉持5大原則審理。

玉山金5日晚間宣布，擬以每0.2486股換發1股三商人壽股票，取得三商壽全部股權，雙方董事會也通過將在2026年1月23日召開股東臨時會通過合併案。玉山金說明，交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。此案尚需主管機關審議核可後方為生效。

由於此案是金控以全換股方式合併保險業，審查上涉及金管會銀行局與保險局。金管會銀行局副局長王允中在例行記者會上說明，目前無法對個案評論，通案上來看，不管任何申請案都會看2點，一是併購方財務狀況一定要健全，二是保障勞工權益。

金管會保險局副局長陳清源說明，由於併購案涉及三商壽，會牽涉大股東異動，因此也會有適格性審查，玉山金屆時送件後，保險局將秉持5大原則來審查，第1，必須承諾保戶權益100%不受損，保單契約不更動，同時承諾留用一定比率員工；第2是資金來源必須符合法令規定及具財務健全性。

第3是必須有專業能力經營保險業；第4是長期經營承諾；第5為必須有財務能力因應未來增資需求，如2026年要接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（TW-ICS）。

玉山金跟三商壽併購案，因先前參與業者間發布重大訊息時間不一，金管會10月30日指出，證交所一週內調查出爐，外界關注調查結果。金管會證期局主秘黃仲豪表示，證交所已經針對此案進行查核，近日就會公布結果。

去年以來金融業併購案不斷，永豐金併購京城銀行、台灣匯立證券，玉山金年初併購保德信投信，台新金與新光金也在今年7月合併，如今隨著玉山金再度發動併購三商壽案，也引起外界關注金管會對併購案態度。

金管會主委彭金隆下午出席媒體論壇會後受訪時僅表示，合意併購確實比較符合雙方利益，金管會立場就是讓相關制度都很清楚，對業者來說，也會比較好做評估。

王允中則表示，金融業如果資產雄厚，愈能夠抵抗風險，金管會鼓勵金融業併購，但必須是良性、良質併購，也強調併購案都是業者自行發起，金管會做為監理機關不會促請業者併購，主要任務是完善良好法制環境，像是近期修正發布「金融控股公司投資管理辦法」等規定，也是透過實務案例逐步讓法規修正後更為清楚明確，以符合市場需求。

