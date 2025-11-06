出嫁玉山金 中華信評給予三商美邦人壽「正向」評價

玉山金控（2884）宣布將公開收購三商美邦人壽（2867）。因財務體質較為強健的玉山金控應會在合併後給予三商美邦人壽更廣泛的支持，中華信評認為，此次合併對於三商美邦人壽而言為正向信用因素。 基於此，中華信評已將三商美邦人壽為「twA-」的發行體信用評等與財務實力評等置入「信用觀察正向」狀態。

此次的信用觀察評等行動係反映：三商美邦人壽的信用品質在交易案完成後可望獲得提升。中華信評認為，相對於其風險結構而言，三商美邦人壽的資本與獲利能力在稍弱等級，且較易受市場波動所影響；而玉山金控集團在國內金融業中享有規模優勢與更強的財務實力。中華信評預期，三商美邦人壽身為該金控集團唯一的保險事業體，將可受益於泛玉山金控集團內部共享的資源與支持，尤其是在財務資源方面。

中華信評認為，玉山金控集團持續在國內金融服務業中尋求拓展的機遇，此次收購三商美邦人壽的行動該金控集團的策略高度契合。此外，收購三商美邦人壽亦可使玉山金控集團與其他頂尖同業並駕齊驅，因為國內的金控集團目前較為共通的趨勢是透過兼營金融機構與保險業務，以達到更高的綜效與分散性。