快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

金控併購潮再起…壽險成新寵？金管會主委彭金隆這樣看

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

今年至今已有四起金控併購案陸續定案，包括永豐金（2890）併京城銀（2809）、台新金（2887）整併新光金，及玉山金（2884）先後收購保德信投信與三商美邦人壽（2867），金控併購潮儼然成形。金管會主委彭金隆說，金管會態度是鼓勵符合雙方利益的合意併購。

玉山金5日宣布併購三商壽，玉山金董事長黃男州說，壽險業明年接軌ICS新制有在地化也有15年過渡期，匯率波動問題也有制度平衡，成為選擇三商壽的主因之一。

這是否意味著將帶動新一波壽險整併潮？彭金隆說，金管會只是把制度弄得非常清楚，所有事情確定後，就比較好預估。他說，玉山金併購案是等到確定後，才會向金管會遞件。

彭金隆6日赴遠見高峰會做亞資中心的專題演講後，針對媒體詢問時，做了上述表示。

銀行局副局長王允中表示，尚未收到玉山金申請文件，金管會審查重點有兩大項：一是併購方（玉山金）財務健全、二是員工權益保障。

他強調，金融業資產愈雄厚、抵抗風險能力愈強，金管會樂見良性整併，但不會主動促成，只會做一個完善良好的併購法制和透明程序。

保險局副局長陳清源說，此併購案因涉及三商壽大股東異動，玉山金須依《保險法》送審，保險局將依五大原則審查：財務健全、長期增資能力、專業經營能力、長期經營承諾，以及保障員工與保戶權益。

玉山金預定於明年1月23日召開股東臨時會通過此案，屆時通過後，將正式向金管會遞件申請。

金管會 併購 彭金隆

延伸閱讀

財富管理論壇／金管會主委彭金隆：打造亞洲資管樞紐

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

相關新聞

金控併購潮再起…壽險成新寵？金管會主委彭金隆這樣看

今年至今已有四起金控併購案陸續定案，包括永豐金（2890）併京城銀（2809）、台新金（2887）整併新光金，及玉山金（...

有意擴大版圖？談併購壽險計畫 永豐金總座朱士廷吐8字回應

永豐金控今日舉行第三季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，前三季獲利創歷史同期高點。至於是否有擴大版圖，併購壽險的計畫，他以...

遭爆暗網售個資 全支付：對不實言論保留法律告訴權

有網友在社群平台發文指暗網有在販售全聯、全支付使用者資料庫，前立委高嘉瑜也關切此事。全支付嚴正聲明，請民眾注意近期網路各...

永豐金法說會／總座談壽險併購 給8字箴言「審時度勢、厚積薄發」

永豐金控（2890）6日召開2025年第3季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，京城銀行已於2025年10月1日正式成為永...

新台幣午盤升0.8分 暫收30.946元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.946元，升0.8分，成交金額6.39億美元

生活苦！房貸、信貸「雙貸族」破40萬創新高 人數塞滿十座大巨蛋

觀察聯徵中心歷年7月數據，自2012年至2020年間，雙貸族人數維持在28~31萬人，惟自疫情後隨著房市多頭，2020年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。